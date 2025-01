So erinnert die Region Bodensee-Oberschwaben an die Opfer des Holocaust

Zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz wird heute vielerorts an die Opfer des Holocaust erinnert. Die Region ist auch bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Sachsen vertreten.

An vielen Orten in der Region Bodensee-Oberschwaben wird heute am offiziellen Gedenktag an die Opfer der Nationalsozialisten erinnert. Millionen Menschen wurden ermordet, hauptsächlich Juden, aber auch Angehörige von Minderheiten wie psychisch Kranke.

Die Zentren für Psychiatrie (ZfP) der Region sind daher ein Schwerpunkt des Gedenkens. 691 Menschen wurden allein aus der Vorgängereinrichtung des ZfP in Weissenau im Kreis Ravensburg deportiert und dann getötet. An sie erinnert die Einrichtung mit einer Veranstaltung.

Schicksal beschäftigt Angehörige bis heute

Bis Ende Februar ist außerdem im Zentralgebäude auf dem Gelände des ZfP eine neue Wanderausstellung des "Württembergischen Psychiatriemuseums" zur NS-Psychiatrie in Oberschwaben zu sehen. Wie das ZfP Südwürttemberg in Weissenau berichtet, wenden sich im Schnitt jede Woche Menschen an die psychiatrische Einrichtung, in der Hoffnung, etwas über ihre Angehörigen zu erfahren, die Opfer der NS-Psychiatrie wurden.

Denkmal der Grauen Busse bei zentraler Gedenkfeier in Chemnitz

Das Denkmal der Grauen Busse der Stadt Ravensburg und des Zentrums für Psychiatrie Weissenau hält die Erinnerung wach. Die Menschen waren damals mit grauen Bussen abtransportiert worden. Eine mobile Version des Denkmals wird immer wieder an verschiedenen Orten in Deutschland aufgestellt. Ab Montag ist es in der Kulturhauptstadt Chemnitz zu sehen, zur zentralen Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus in Sachsen. Das Denkmal soll dann ein Jahr lang in Chemnitz bleiben.

Das Denkmal der Grauen Busse am ZfP Weissenau. Auch hier wird an die Opfer des Holocaust erinnert. Stadt Ravensburg

Auch das ZfP Bad Schussenried im Kreis Biberach gedenkt der Ermordeten: 620 waren es. Am Gedenktag führen Beschäftigte und Patienten zusammen ein Theaterstück auf. Es geht darin um die Frage: Wie würde ich reagieren, wenn vor meinen Augen Menschen grundlos gequält würden?

Bei der Gedenkveranstaltung der Stiftung Liebenau in Meckenbeuren-Liebenau (Bodenseekreis) am Nachmittag wird auch ein 92-jähriger Bewohner und Zeitzeuge anwesend sein. 512 Frauen, Männer und Kinder deportierten die Nationalsozialisten aus Liebenau und Rosenharz. 501 von ihnen wurden in Grafeneck und Hadamar ermordet.

Zehn Mal fuhren Busse in Liebenau vor und deportierten insgesamt 512 Menschen. 501 wurden ermordet. Stiftung Liebenau

Am ZfP Reichenau im Kreis Konstanz wurden 508 Patienten Opfer der Nationalsozialisten. An sie wird unter anderem mit einer neuen Ausstellung der Initiative Stolpersteine erinnert: „Es konnte alle treffen“, so ihr Titel.

TSB Ravensburg will dunkle Vergangenheit mit Patenschaft aufarbeiten

Der Turn- und Sportbund (TSB) Ravensburg will an negative Ereignisse der Vereinsgeschichte erinnern. Er übernimmt heute die Patenschaft für den Stolperstein des ehemaligen Vereinsmitglieds Gustav Adler und seiner Familie. Im Dritten Reich musste der Kaufmann den Verein verlassen, denn er war Jude.

Wie der Verein mitteilt, sei man beim Aufbau des eigenen Archivs auf Adler gestoßen. "Gustav Adler war in den 1920er- und frühen 30er-Jahren ein prominentes Mitglied im Verein. Er war auch Rettungsschwimmer und rettete mindestens zwei Menschen vor dem Ertrinken im Flappach", sagt Ulrich Feßler, der das Archiv verwaltet.

Adler sei mit seiner Familie in die USA geflüchtet, so Feßler. In den 50er-Jahren kam er offenbar noch einmal zurück, um Wiedergutmachungszahlungen zu beantragen. Doch das habe genauso wenig funktioniert wie die Kontaktaufnahme mit den ehemaligen Vereinskameraden. 1972 ist er in New Orleans gestorben.

Gedenkveranstaltungen in Konstanz, Friedrichshafen und Radolfzell

Im Stadttheater in Konstanz werden am Abend Gedichte und Prosatexte von Verfolgten des NS-Regimes präsentiert. Es lesen Ensemblemitglieder des Theaters Konstanz und Intendantin Karin Becker. Veranstalter sind neben dem Stadttheater die Stolperstein-Initiativen aus Konstanz, Radolfzell und Singen.

In Friedrichshafen laden die Stadtverwaltung und das Bündnis "Friedrichshafen für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt" zu einer Gedenkveranstaltung. Am Abend soll auf dem Fridolin-Endraß-Platz ein Kranz niedergelegt werden.

Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von der Musikschule Friedrichshafen. Oberbürgermeister Simon Blümcke (parteilos) hält eine Ansprache. Die Stadt und die Zeppelin-Stiftung veranstalten am Abend außerdem eine Lesung mit Ruth Frenk: "Bei uns war alles ganz normal" - Memoiren einer niederländisch-jüdischen Sängerin.

Die Junge Union und die CDU im Kreis Konstanz laden am Abend zu einer Gedenkveranstaltung im Radolfzeller Münster (Kreis Konstanz) ein. Zum Thema "Spurensuche jüdischer Kultur in Radolfzell - ein Talmud-Fragment aus dem 14. Jahrhundert" werde es Wortbeiträge von Christof Stadler und von Pfarrer Heinz Vogel geben.