"Wozu Hass, Neid, Respektlosigkeit und Intoleranz führen können", darüber spricht Eva Weyl beim Auschwitz-Gedenken in Freiburg. Sie selbst hat ein KZ in den Niederlanden überlebt und ihre Vorfahren sind vor den Nazis aus Freiburg geflohen.

Vor 79 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Zum Jahrestag spricht in Freiburg die Holocaust-Überlebende Eva Weyl bei einer Gedenkveranstaltung am Sonntag, 28. Januar 2024, die das städtische Kulturamt und das SWR Studio Freiburg gemeinsam veranstalten.

Familie von Eva Weyl floh vor den Nazis aus Freiburg

Die 88-jährige Eva Weyl, die das Konzentrationslager Westerbork in den Niederlanden überlebt hat, spricht darüber, "wozu Hass, Neid, Respektlosigkeit und Intoleranz führen können". Sie selbst ist in den Niederlanden geboren, ihre Familie mütterlicherseits stammt aber aus Freiburg.

Ihre Mutter und ihr Onkel wurden in Freiburg geboren. Ihr Großvater Willy Wolff war bis zu seiner Pensionierung Ende 1933 Direktor der Deutschen Bank in Freiburg. Nach der Pogromnacht am 9. November 1938 folgte er seiner Tochter, die schon früher geflohen war, ins niederländische Arnheim.

Veranstaltung ausgebucht - Livestream im Internet verfügbar

Weil die Freiburger Gedenkveranstaltung für die Opfer des Holocaust bis auf den letzten Platz ausgebucht ist, wird sie live im Internet gestreamt. Den entsprechenden Link finden Sie am Sonntag hier in diesem Artikel.

Gedenken zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz (27.1.1945) Eva Weyl, Zeitzeugin und Holocaust-Überlebende: "Wozu Hass, Neid, Respektlosigkeit und Intoleranz führen können" Sonntag, 28. Januar 2024, 19.30 Uhr Historisches Kaufhaus am Münsterplatz Freiburg - ausgebucht!

Die israelische Pianistin und Professorin an der Hochschule für Musik Freiburg, Roglit Ishay, begleitet die Veranstaltung zum Internationalen Holocaust-Gedenktag in Freiburg musikalisch. Freiburgs Erster Bürgermeister, Ulrich von Kirchbach, hält ein Grußwort.

Viele Gruppen, Institutionen und Vereine organisieren das Gedenken

Der Abend findet statt in Zusammenarbeit mit der Israelitischen Gemeinde Freiburg, der Egalitären Jüdischen Chawurah Gescher Gemeinde, der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, der Deutsch-Israelische Gesellschaft, dem DGB Stadtverband Freiburg, dem Dokumentationszentrum Nationalsozialismus Freiburg, dem Arbeitskreis der Freiburger Hilfsgemeinschaft NS-Euthanasie und Ausgrenzung heute, dem Freundeskreis Freiburg - Tel Aviv-Yafo, dem Verein Gegen Vergessen – Für Demokratie, der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, dem Verein Nachkommen, Verwandte und Freunde der Mitglieder der ehemaligen israelitischen Gemeinde Freiburg, dem Roma Büro Freiburg, der Rosa Hilfe Freiburg, dem Sinti-Verein Freiburg, dem Stolperstein-Projekt Freiburg und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten.

Freiburg gedenkt jährlich zum Tag der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945 aller Opfer des Nationalsozialismus. Im vergangenen Jahr ging es bei einer Podiumsdiskussion um die Frage "Ende der Zeitzeugenschaft?".