SWR-Redakteurin Ulrike Liszkowski SWR

Ulrike Liszkowski ist multimediale Redakteurin, Reporterin, Moderatorin und Nachrichten-Präsentatorin im SWR Studio Freiburg. Sie schreibt für die Online-Nachrichtenseite SWR Aktuell, berichtet in Radio oder Fernsehen für SWR und ARD über alles, was die spannende Region rund um Freiburg zwischen Schwarzwald, Vogesen und Nordwestschweiz zu bieten hat. Sie liebt die Arbeit am Mikrofon im Studio genauso wie draußen, wo sie auf spannende Geschichten und Menschen trifft. Gerne unterrichtet sie außerdem Studierende der Universitäten Freiburg und Straßburg im Masterstudiengang Deutsch-Französischen Journalistik.