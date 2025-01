Automobilzulieferer in Baden-Württemberg geraten immer mehr unter wirtschaftlichen Druck. Unter anderem Bosch, ZF und Mahle haben zusammen mit zwei weiteren Zulieferern aus Deutschland nun in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf die Situation in der Branche aufmerksam gemacht . Zusammen mit der Gewerkschaft IG Metall äußern sie "tiefe Sorge um den Automobilstandort Deutschland". In dem Brief fordern sie politische Unterstützung, um Deutschland als leistungsstarken Industriestandort zu erhalten. Die Zulieferer spielten eine entscheidende Rolle in der Wertschöpfung und Innovation der deutschen Automobilindustrie.

Überraschung in Australien: Tennis-Legende Novak Djokovic hat vor wenigen Minuten nach dem Verlust des Tiebreaks im ersten Satz das Halbfinale der Australian Open aufgegeben. Anscheinend ist die Verletzung am linken Oberschenkel doch zu schlimm und so steht der deutsche Tennis-Profi Alexander Zverev im Finale des Turniers. Zverev und die Fans im Stadion schienen laut Sportschau geschockt vom Rückzug der ehemaligen Nummer eins. Doch der 37-Jährige hat aufgegeben und den Platz verlassen. Zvererv steht damit zum ersten Mal im Finale der Australian Open und trifft dort entweder auf die Nummer eins der Weltrangliste, Jannick Sinner, oder den US-Amerikaner Ben Shelton.

Mehr als sechs Monate nach den Schüssen auf eine Menschengruppe an einer Tankstelle in Konstanz am Bodensee beginnt heute der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter. Den zur Tatzeit 20 und 35 Jahre alten Angeklagten wird versuchter Mord vorgeworfen. Sie sollen im Juli nach einem Streit in einer Disco mit einer Pistole auf mehrere Menschen geschossen haben.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) in Baden-Württemberg präsentiert die Ergebnisse zu einer Umfrage zum Thema "Gewalt an Schulen und gegen Lehrkräfte" . Das Sozialforschungsinstitut forsa hat im Auftrag des VBE bundesweit 1.300 Schulleitungen, darunter 252 aus Baden-Württemberg, befragt.

Nach der Schuss-Serie in Stuttgart haben Ermittelnde des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA) gestern Abend mehrere Gaststätten in der Göppinger Innenstadt durchsucht . Hintergrund sind die Ermittlungen zu zwei rivalisierenden gewalttätigen Gruppierungen im Großraum Stuttgart. Die Beamten haben dabei Drogen, Messer und andere Waffen entdeckt. Der hohe Fahndungsdruck und hohe Haftstrafen tragen dazu bei, dass sich die Lage beruhige, sagte LKA-Präsident Andreas Stenger bereits im November 2024.

Heute vor einem Monat saßen viele von uns unterm Weihnachtsbaum - und fast heute in einem Monat (23.2.) stehen wir an der Wahlurne.

