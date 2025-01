per Mail teilen

Weder Kommunikation über X noch Teslas im Fuhrpark. Das südbadische Energieunternehmen hat genug von Elon Musk. Unterstützung kommt vom Regierungspräsidenten.

Sag mir, welches Auto du fährst, und ich sag dir, wer du bist. Ähnliche Gedanken sind den Verantwortlichen bei dem südbadischen Energieunternehmen Badenova wohl gekommen. 20 Prozent ihres aktuellen Fuhrparks sind von Tesla - und damit soll nun Schluss sein. Die Badenova teilte mit, keine neuen Fahrzeuge mehr von Elon Musks Firma anzuschaffen und bestehende Leasingverträge von 11 Fahrzeugen auslaufen zu lassen. Die politische Parteinahme des US-Milliardärs sei dabei nur das offensichtlichste Problem. "Mit seinem Wirken wird der Wirtschaftsstandort Deutschland geschwächt", so Badenova. Das wolle man nicht länger akzeptieren.

Auch Freiburgs Regierungspräsident will seinen Tesla nicht mehr

Ähnlich äußerte sich auch Carsten Gabbert. Der Freiburger Regierungspräsident fährt privat einen Tesla und will seinen Leasingvertrag ebenfalls nicht verlängern. Wie Gabbert der "Badischen Zeitung" sagte , wolle er niemanden unterstützen wie Herrn Musk, der "gegen Frauen, Diversität, eine offene Gesellschaft und sogar gegen Inklusion ist."

Die negative Haltung gegenüber Elon Musk zeigte sich auch beim Neujahrsempfang der IHK Südlicher Oberrhein am Mittwoch. IHK-Präsident Eberhard Liebherr kritisierte den Chef des US-Elektroautobauers Tesla, besonders dessen Fremdenfeindlichkeit. Denn diese verschlimmere die Probleme der Wirtschaft noch. "Ohne ausländische Mitarbeiter geht es nicht mehr", sagte Liebherr. Statt Wahlwerbung für die AfD zu machen, solle sich Musk lieber um den designierten US-Präsidenten Donald Trump kümmern.

Organisationen und Unternehmen verlassen "X"

Zuletzt fiel Elon Musk in Deutschland vor allem dadurch auf, dass er Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Rücktritt aufforderte, als "incompetent fool", also als inkompetenten Deppen , beschimpfte und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen "anti-democratic tyrant", also einen antidemokratischen Tyrannen, nannte. Zudem hat Musk mehrfach zur Wahl der AfD bei der Bundestagswahl aufgerufen .

All das hat in den vergangenen Wochen dazu geführt, dass über 60 Universitäten und auch Unternehmen die Plattform "X" verlassen haben. Am Mittwoch gab auch die Universität Freiburg bekannt, sich von X zurückzuziehen. Auch die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) löschten ihre Accounts.