Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung - das sind einige Straftaten, die einer Gruppe von Kindern in Bad Waldsee zur Last gelegt wird. Der OB wünscht sich eine Debatte zur Strafmündigkeit.

Vier Kinder zwischen 12 und 13 Jahren sollen in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) im vergangenen Herbst mehrere Straftaten begangen haben, darunter Brandstiftung und Körperverletzung. Die Vorfälle hätten die Stadtverwaltung und die Bürgerschaft erschüttert, so Bad Waldsees Oberbürgermeister Matthias Henne (CDU) in einer persönlichen Stellungnahme. "Wie können Kinder Seniorinnen und schwächere Personen gezielt angreifen und tyrannisieren?", fragt Henne.

Die Taten würden die Frage aufwerfen, ob die Altersgrenze von 14 Jahren für die Strafmündigkeit nicht herabgesetzt werden sollte. Die Opfer dieser Straftaten litten nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, so Henne. Auch die Polizei in Ravensburg äußert sich betroffen - dass Kinder straffällig werden komme hin und wieder vor - in einem so jungen Alter sei das aber doch auffällig.

Polizei ermittelt Kinderbande - 12 und 13-Jährige in mehrere Vorfälle verwickelt

Im Herbst sollen die vier Kinder im Alter zwischen 12 und 13 Jahren unter anderem eine Hecke in Brand gesteckt, und mehrfach Seniorinnen im Schlosspark angegriffen haben. Allein im Zeitraum von Ende September bis Anfang November wurden laut Stadt zwölf Vorfälle in diesem Gebiet gemeldet. Für den Park hat die Stadt jetzt ein zweimonatiges Aufenthalts- und Betretungsverbot für die Kinder erlassen.