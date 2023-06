per Mail teilen

Nach einem brutalen Überfall Mitte Mai auf einen Zehnjährigen in Ludwigshafen hat die Polizei nun zwei minderjährige mutmaßliche Täter ermittelt - einer davon ist noch nicht strafmündig.

Nach Polizeiangaben handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um einen Elfjährigen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und einen 14-Jährigen aus Ludwigshafen. Sie sollen den Zehnjährigen am 15. Mai, einem Freitagabend,im Ludwigshafener Stadtteil Pfingstweide überfallen haben.

Elf- und 14-Jähriger schlugen auf ihr Opfer ein

Die beiden bedrohten ihr Opfer auf offener Straße laut Polizei mit einem Cuttermesser, schlugen mehrfach auf den Zehnjährigen ein und entrissen ihm eine Tasche. Als der Junge um Hilfe rief, ließen die beiden die Tasche fallen und liefen davon, berichtete die Polizei. Der Zehnjährige wurde bei dem Überfall verletzt.

Ludwigshafener Polizei suchte intensiv nach den Tätern

Beamte des Sachgebiets Jugendkriminalität in Ludwigshafen suchten nach eigenen Angaben umfangreich und intensiv nach den Tätern. Sie seien sehr gut in der Stadt vernetzt und pflegten auch Kontakte zu vielen Jugendlichen, sagte eine Polizeisprecherin des SWR. So sei es mit Hilfe von Hinweisen gelungen, die beiden Tatverdächtigen zu fassen.

Ermittlungen wegen Raubes, Körperverletzung und Bedrohung

Gegen den 14-Jährigen aus Ludwigshafen ermittelt die Polizei jetzt wegen schweren Raubes, Körperverletzung und Bedrohung. Der Elfjährige muss sich strafrechtlich nicht verantworten, weil er noch zu jung und strafunmündig ist.

Allerdings haben Polizei und Beschäftigte beim Haus des Jugendrechts Kontakt mit dem zuständigen Jugendamt. Es wird zwar keine strafrechtlichen Konsequenzen für den Elfjährigen geben, wohl aber erzieherische Maßnahmen, die helfen sollen, ihn "auf den rechten Weg" zu bringen, so die Polizeisprecherin.