Polizei ermittelt mutmaßliche Kinderbande in Bad Waldsee

In Oberschwaben sollen Kinder eine ganze Serie von Straftaten begangen haben. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen schwerer Brandstiftung, Körperverletzung und Beleidigung.

Die Polizei hat in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) mehrere Kinder ermittelt, die für eine Serie von Straftaten verantwortlich sein sollen. Es geht unter anderem um schwere Brandstiftung, Körperverletzung und Beleidigung. Ereignet hatten sich die Taten den Ermittlern zufolge vergangenen Herbst.

Kinder zündeten Hecke und Vorhang an

Laut Polizei geht es um vier Jungen, die zur Tatzeit 12 und 13 Jahre alt waren. Sie sollen unter anderem eine Hecke angezündet haben, ebenso den Vorhang eines Fensters, nachdem sie an einem Wohnhaus die Scheibe eingeworfen hatten. Glücklicherweise sei das Feuer damals von allein ausgegangen, so die Polizei.

Zudem stellten sich die Kinder den Ermittlern zufolge Radfahrern und Radfahrerinnen in den Weg, beleidigten sie und versuchten teils, Radlerinnen die Handtasche zu stehlen. In einem Fall wurde ein Opfer dabei im Gesicht und am Arm verletzt. Die Polizei schließt weitere Straftaten nicht aus, und bittet eventuell Geschädigte, sich zu melden. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden beläuft sich bislang auf mehrere tausend Euro.

Weil die Kinder bei den Taten unter 14 Jahre alt waren, sind sie nicht strafmündig.