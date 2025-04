Zoll stoppt Passagier in Friedrichshafen mit skurriler Schmuggelware

Was ein Mann, der am Bodensee-Airport aus Ägypten einreiste, einführen wollte, sorgte beim Zoll für Verwunderung. Darunter: Zigaretten, Potenzmittel und exotische Früchte.

Ein 66-jähriger Reisender aus dem Raum Memmingen ist am Freitag von Zollbeamten am Bodensee-Airport in Friedrichshafen gestoppt worden. Er war laut Mitteilung mit einem Flug aus Hurghada in Ägypten gekommen. Nach der Landung ging er durch den sogenannten "grünen Kanal", der laut Polizei für Reisende ohne zu verzollende Waren vorgesehen ist. Auf Nachfrage habe der Mann angegeben, nichts mitzuführen.

Doch die Kontrolle seiner Kleidung und seines Gepäcks ergab laut Polizei das Gegenteil: Die Beamten fanden insgesamt 600 Zigaretten, die mit Klebeband an mehreren Stellen seiner Jacke fixiert waren. Zudem entdeckten sie 360 Potenzpillen unter dem Innenbezug seiner Reisetasche. Zusätzlich hatte der Mann acht Kilogramm Mangos dabei.

Einfuhrabgaben und Konsequenzen

Der Zoll erhob nachträglich 150 Euro Einfuhrabgaben für 400 der mitgeführten Zigaretten. Die Potenzpillen wurden beschlagnahmt, da für sie eine Einfuhrerlaubnis nötig ist, heißt es in der Mitteilung. Die Mangos seien aus lebensmittelrechtlichen Gründen vernichtet worden.