6:03 Uhr

Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg

Im Prozess gegen drei mutmaßliche Islamisten wegen Anschlagsplänen in Heidelberg und Frankfurt fällt heute möglicherweise das Urteil. Das Trio soll an der Planung eines Anschlags auf eine Synagoge in Heidelberg oder eine jüdische Einrichtung in Frankfurt am Main beteiligt gewesen sein. Das Gericht will heute versuchen, im Anschluss an die Beweisaufnahme die Plädoyers zu hören und die Urteile zu verkünden.

Heute Abend geht es für die Fußballer der TSG Hoffenheim im Heimspiel gegen die Tottenham Hotspurs um viel: Nur durch einen Sieg bleibt die Chance auf ein Vorrücken in die Playoffs der Europa League bestehen. Für die deutschen Handballer geht es bei der WM im Spiel gegen Italien um den Einzug ins Viertelfinale.