In Crailsheim hat die Polizei am Mittwochabend mit einem Hubschrauber nach einem möglicherweise schwer verletzten Mann gesucht. Zuvor soll es eine Auseinandersetzung gegeben haben.

Was ist am Mittwochabend im Bereich des Schulzentrums in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) passiert? Bei einem heftigen Streit zweier Männer soll ein Mann schwerere Verletzungen davon getragen haben. So lautet zumindest die Botschaft eines Notrufs, der gegen 19 Uhr bei der Polizei einging. Der Anrufer soll kurz zuvor von einem der Männer angesprochen worden sein.

Suche der Polizei in Crailsheim: Auch Hubschrauber erfolglos

Daraufhin suchten mehrere Streifen die Gegend um das Schulzentrum ab, konnten aber niemanden finden. "Um auszuschließen, dass die Person verletzt und hilflos zurückgelassen wurde" kam es anschließend zu einem Einsatz eines Polizeihubschraubers, hieß es in einer Mitteilung.

Nach mehreren Stunden wurde die Suche allerdings erfolglos abgebrochen. Nach Angaben eines Sprechers wird es am Donnerstag vorerst keine weiteren Suchmaßnahmen geben.