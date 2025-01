per Mail teilen

Ein Routineeinsatz der Polizei endete mit Gewalt: Eine Frau und zwei Männer haben in Crailsheim Polizistinnen attackiert. Drei Polizeibeamte wurden dabei verletzt.

Ein Routineeinsatz der Polizei in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) geriet am Freitagabend außer Kontrolle: Eine Polizeistreife wurde zu einer stark alkoholisierten 38-jährigen Frau gerufen, die sich nach Polizeiangaben kaum noch auf den Beinen halten konnte. Die Frau reagierte aggressiv und schlug nach den Beamtinnen, woraufhin sie in Gewahrsam genommen wurde. Zum Ausnüchtern sollte sie auf das Polizeirevier Crailsheim gebracht werden. Zwei Männer kamen hinzu und versuchten schließlich, die Frau aus dem Polizeiauto zu befreien.

Alkoholisierte Männer wollen Frau befreien - Situation eskaliert weiter

Als die Frau bereits im Streifenwagen saß, eskalierte die Situation weiter: Zwei ebenfalls stark alkoholisierte Männer erschienen plötzlich und versuchten, die 38-Jährige aus dem Polizeiauto zu befreien. Dabei griffen sie die Polizeibeamtinnen an.

Durch die Unterstützung eines Passanten gelang es den Polizistinnen, die Angreifer zunächst auf Distanz zu halten. Mit dem Eintreffen weiterer Polizeistreifen konnten die beiden Männer schließlich, trotz erheblicher Gegenwehr, in Gewahrsam genommen werden.

Bei dem Einsatz wurden insgesamt drei Polizeibeamte leicht verletzt. Gegen die beiden Männer und die Frau wurden Ermittlungen eingeleitet.