Ein Mann mit Axt randalierte in Gerabronn und war auf Diebestour. Dann griff er Polizisten an. Erst vergangene Woche wurden Polizisten im Kreis Schwäbisch Hall angegriffen.

In Gerabronn (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Mittwochnachmittag ein Mann mit einer Axt unterwegs gewesen und hat randaliert, das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Kurz vor 14 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Mann, der mit einer Axt unterwegs war. Der Mann randalierte in verschiedenen Geschäften, war noch dazu auf Diebestour und beschädigte geparkte Busse mit der Axt. Wenig später konnten Polizeibeamte den stark betrunkenen 55-Jährigen in der Bahnhofstraße stellen - doch der wollte sich nicht so einfach festnehmen lassen.

Stattdessen legte der Tatverdächtige die Axt beiseite, beleidigte die Beamten und versuchte sie zu schlagen und zu treten. Diese konnten ihn geschlossen überwältigen und in Gewahrsam nehmen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Bereits vor einer Woche Angriffe auf Polizisten im Kreis Schwäbisch Hall

Erst vor einer Woche war es im Kreis Schwäbisch Hall zu zwei weiteren Vorfällen gekommen, bei denen Polizeibeamte angegriffen wurden. In Vellberg warf ein Mann eine Heckenschere nach Beamten, nachdem er davor eine Autofahrerin mit einem Messer bedroht hatte. Er konnte mit Pfefferspray überwältigt werden.

Am Tag zuvor wurde ein Ladendieb in Schwäbisch Hall gegenüber der Polizei aggressiv. Der Mann wollte Alkohol klauen und schlug einer Polizistin ins Gesicht, als ihm Handschellen angelegt werden sollten. Erst mit Verstärkung konnte der Mann festgenommen werden.

Polizei meldet "Alarmierende Gewaltbereitschaft"

Das Polizeipräsidium Aalen spricht von einer generell alarmierenden Gewaltbereitschaft gegen Polizisten. Konkret bedeute dies, dass im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen etwa jeden zweiten Tag eine Polizistin oder ein Polizist nicht mehr gesund zu seiner oder ihrer Familie nach Hause zurückkehre.