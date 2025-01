Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

6:24 Uhr Das wird heute wichtig Das Karlsruher Verfassungsgericht entscheidet heute über die Rechtmäßigkeit der Tübinger Verpackungssteuer. Zuletzt hatte ein Gericht sie für rechtmäßig erklärt. Im Fall der Stadt Tübingen geht es um etwa eine Million Euro, die die Stadt eingenommen hat. Im Hopp-Kindertumorzentrum in Heidelberg geht es heute um das Thema "Krebstherapien bei Kindern: Welches Medikament wirkt?" In Vorbereitung auf den Weltkinderkrebstag am 15. Februar möchte der Veranstalter zudem ein "weltweit einzigartiges" Projekt vorstellen, das erstmals ein Repertoire an kindlicher Tumormodellen für die Medikamentenentwicklung zur Verfügung stellen soll. Die Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe gehen weiter. Schwerpunkte sind Württemberg und Nordbaden - in den meisten bestreikten Unternehmen findet dort kein Linienbetrieb statt, so ver.di.

6:14 Uhr Champions League: VfB Stuttgart gewinnt gegen Slovan Bratislava Grund zur Freude für alle VfB-Fans: Der VfB Stuttgart hat gestern Abend am siebten Spieltag der Ligaphase der Champions League mit 3:1 bei Slovan Bratislava gewonnen. Damit haben die Schwaben vor dem letzten Spiel gegen Paris Saint Germain das Erreichen der Playoffs vor Augen. In der Slowakei agierten die Schwaben überlegen. Besonders sticht aber einer hervor: Jamie Leweling stellte mit zwei Toren früh die Weichen auf Sieg.

6:09 Uhr Grundwasser in Mittelbaden großflächig mit PFAS vergiftet Das Grundwasser in Mittelbaden ist noch stärker verseucht als bisher angenommen - das zeigen neue Berechnungen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). Vor fünf Jahren kam mit Klärschlämmen aus der Papierindustrie verunreinigter Kompost auf Äcker in der Region und sickerte von dort ins Grundwasser. Damals ging man noch von einer halb so großen Fläche aus. Heute ist klar: Ein Bereich anderthalb mal so groß wie der bayerische Chiemsee ist betroffen. Die neue PFAS-Karte der Umweltbehörde zeigt die aktuelle Belastung in der Region.

6:07 Uhr Kinderbande soll Straftatenserie begangen haben Die Polizei hat in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) mehrere Kinder ermittelt, die für eine Serie von Straftaten verantwortlich sein sollen. Es geht unter anderem um schwere Brandstiftung, Körperverletzung und Beleidigung. Ereignet haben sich die Taten den Ermittlern zufolge vergangenen Herbst. Laut Polizei geht es um vier Jungen, die zur Tatzeit 12 und 13 Jahre alt waren. Sie sollen unter anderem eine Hecke angezündet haben, ebenso den Vorhang eines Fensters, nachdem sie an einem Wohnhaus die Scheibe eingeworfen hatten. Glücklicherweise sei das Feuer damals von allein ausgegangen, so die Polizei. Zudem stellten sich die Kinder den Ermittlern zufolge Radfahrern und Radfahrerinnen in den Weg, beleidigten sie und versuchten teils, Radlerinnen die Handtasche zu stehlen. In einem Fall wurde ein Opfer dabei im Gesicht und am Arm verletzt.

6:04 Uhr Achtung: Blitzeis-Gefahr in Teilen von Baden-Württemberg Wir haben die Ereignisse von vergangener Woche noch im Kopf, daher ist wohl umso größere Vorsicht geboten: Es kann heute vor allem am Vormittag noch einmal richtig glatt werden in Teilen von Baden-Württemberg. Wenn Regen übers Land zieht - und das kann in Kürze vor allem im Südwesten von BW der Fall sein - kann er am Boden gefrieren. Örtlich sei deshalb mit glatten Straßen zu rechnen, so der Deutsche Wetterdienst gestern in einer Vorab-Mitteilung. Laut dem SWR-Wetterexperten Andreas Machalica soll vor allem die Region von Südbaden bis zum Bodensee betroffen sein, allerdings wird es wohl nicht so schlimm wie vergangene Woche. Die Lage soll sich relativ schnell entspannen, bereits am Nachmittag steigen die Temperaturen in den Plusbereich.