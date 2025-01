Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

6:32 Uhr Männer in Pforzheimer Abschiebegefängnis im Hungerstreik Aus Protest gegen ihre Abschiebung nach Afghanistan sind sieben Männer, die sich aktuell im Pforzheimer Abschiebegefängnis aufhalten, seit einer Woche in einen Hungerstreik getreten. Aus Angst vor Verfolgung der herrschenden Taliban in Afghanistan wollten sie so ihre drohende Abschiebung verhindern, schreibt der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung. Aus Solidarität sollen sich weitere Insassen des Pforzheimer Abschiebegefängnisses angeschlossen haben. Der Flüchtlingsrat kritisiert die Abschiebepläne nach Afghanistan scharf: Menschen, die nach Afghanistan abgeschoben werden, seien dort einer akuten Bedrohung von Leib und Leben ausgesetzt. Sendung am Mo. , 20.1.2025 21:45 Uhr, SWR Aktuell Nachrichten

6:23 Uhr Das wird heute wichtig Die Gewerkschaft ver.di hat für heute und morgen zum Warnstreik im privaten Omnibusgewerbe aufgerufen. Deswegen könnten viele Busse ausfallen. Noch steht der VfB Stuttgart unter dem Strich - aber mit einem Sieg heute Abend am vorletzten Spieltag der Liga-Phase in der Champions League könnten die Schwaben einen großen Sprung in Richtung Play-Offs machen. Dazu braucht es einen Erfolg auswärts bei Slovan Bratislava.

6:15 Uhr Trump als 47. Präsident der USA vereidigt Die Ereignisse gestern Abend in den USA werden auch auf uns spürbare Auswirkungen haben: Donald Trump ist zurück an der Macht. In Washington wurde der 78-Jährige in einer feierlichen Zeremonie als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Wenige Stunden später legte Trump los und unterzeichnete zahlreiche Anordnungen, die es in sich haben. So werden rund 1.500 seiner Anhänger, die beim Angriff auf das Kapitol angeklagt waren, begnadigt. Trump kündigte außerdem an, aus dem Pariser Klimaabkommen austreten zu wollen. Auch ordnete er den Rückzug der USA aus der Weltgesundheitsorganisation an. Trumps zweite Amtszeit als US-Präsident und mögliche Auswirkungen auf unser Leben in Baden-Württemberg - dazu haben meine Kollegen bei SWR Aktuell folgende Punkte zusammengefasst: Video herunterladen (55,2 MB | MP4)

6:09 Uhr Brandruine in Riedlingen wird abgetragen - Weitere Leiche entdeckt Gut eine Woche nach einem verheerenden Brand in Riedlingen (Kreis Biberach) wird die Brandruine vorsichtig abgetragen. In dem ausgebrannten Haus wurden gestern Abend die sterblichen Überreste eines Menschen gefunden. Ob es sich dabei um die Leiche des vermissten Bewohners handelt, war laut Polizei zunächst unklar. Das Fachwerkhaus in der Riedlinger Altstadt ist nicht mehr zu retten. Da es als einsturzgefährdet gilt, konnte die Suche nach einem 68-jährigen Bewohner, der seit dem Feuer als vermisst gilt, zuvor nicht aufgenommen werden.

6:06 Uhr Warnstreik im privaten Omnibusverkehr: Zahlreiche Regionen in BW betroffen Wenn ihr heute oder morgen geplant habt, mit dem Bus unterwegs zu sein, solltet ihr eure Verbindungen auf jeden Fall nochmal prüfen. Denn die Gewerkschaft ver.di ruft zu Warnstreiks in über 30 privaten Omnibusunternehmen auf. Damit soll in der laufenden Tarifrunde der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden. Die Gewerkschaft rechnet mit erheblichen Ausfällen in allen bestreikten Betrieben. In der Rhein-Neckar-Region um Mannheim wird zusätzlich der gesamte Nahverkehr im RNV-Gebiet bestreikt, also zum Beispiel auch die Straßenbahnen. Wo heute und morgen Busse in BW ausfallen könnten lest ihr im Artikel: Baden-Württemberg ver.di-Aufruf in mehr als 30 Betrieben Warnstreik: Wo am Dienstag und Mittwoch Busse in BW ausfallen könnten Die Gewerkschaft ver.di ruft zu Warnstreiks bei privaten Omnibusunternehmen auf. Zahlreiche Städte und Regionen sind am Dienstag und Mittwoch in Baden-Württemberg betroffen. Sendung am Di. , 21.1.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:02 Uhr Fußgängerin beim rückwärts fahren überfahren: 82-Jähriger war bei tödlichem Unfall betrunken Es war ein schrecklicher Unfall, der Anfang Januar einer 70 Jahre alten Fußgängerin in Ravensburg das Leben kostete. Ein 82-Jähriger war mit seinem Auto plötzlich rückwärts gefahren und hatte die Frau auf dem Gehweg erfasst. Anschließend soll er weiter rückwärts gefahren sein, ein weiteres Auto gestreift haben und gegen ein drittes gestoßen sein. Jetzt kam heraus: Der Senior war betrunken. Wie die Polizei mitteilte, liegt nun das Ergebnis der am Unfallabend entnommenen Blutprobe vor. Demnach hatte der Autofahrer rund zwei Promille. Die Staatsanwaltschaft entzog dem 82 Jahre alten Mann vorläufig seinen Führerschein. Am Unfallort waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Reinert / swd-medien.de Sendung am Mo. , 20.1.2025 18:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten