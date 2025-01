War es fahrlässige Tötung? Junge ertrank in Konstanzer Schwimmbad

per Mail teilen

Eine Lehrerin und eine Referendarin stehen am Dienstag vor Gericht wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung. Im Herbst 2023 war ein sieben Jahre alter Junge in ihrem Schwimmunterricht ertrunken.

Ein sieben Jahre alter Junge ist im Herbst 2023 während des Schulschwimmens in einem Konstanzer Hallenbad ertrunken. Ab Dienstag müssen sich deshalb eine Lehrerin und eine Referendarin vor dem Konstanzer Amtsgericht verantworten.

Die beiden Lehrkräfte hatten von der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl erhalten. Darin waren sie bereits zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Dagegen legten die beiden Einspruch ein, deshalb wird der Fall vor Gericht verhandelt. Dabei wird es darum gehen, was genau am 18. September 2023 im Hallenbad am Seerhein geschehen ist.

Vorwurf: Verletzung der Aufsichtspflicht

Die Staatsanwaltschaft Konstanz wirft der angeklagten Lehrerin und der Referendarin vor, ihre Aufsichts- und Betreuungspflicht verletzt zu haben. 20 Kinder nahmen an der Schwimmstunde teil, darunter waren auch Nichtschwimmer - wie der siebenjährige Junge. Der Zweitklässler ertrank. Er wurde zwar noch reanimiert, starb jedoch einige Tage später im Krankenhaus.

Vor Gericht müssen sich die Lehrerin und die Referendarin wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung verantworten. Im Falle eines Schuldspruchs müssen die beiden mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren Gefängnis rechnen. Zu dem Prozess sind acht Zeugen geladen. Ob die beiden Beschuldigten sich zum Fall äußern werden, ist offen. Als Angeklagte haben sie das Recht, die Aussage zu verweigern.

Eltern wollen wissen, wie ihr Sohn zu Tode kam

Die Eltern des ertrunkenen Jungen erhoffen sich vom Prozess Klarheit, wie genau ihr damals siebenjähriger Sohn zu Tode kam. Gleichzeitig sehen sie der Verhandlung mit gemischten Gefühlen entgegen. Gegenüber der Zeitung "Südkurier" sagten sie: "Ich hoffe, dass wir mehr Informationen über das Unglück erhalten, aber je mehr wir erfahren, desto schmerzhafter wird es für uns."

Das Unglück geschah in der ersten Schwimmstunde des Jungen. Er geriet mit dem Kopf unter Wasser, einige Tage später starb er im Krankenhaus.

Mehr Sicherheit im Konstanzer Schwimmunterricht

Nach dem Tod des Jungen bezuschusst die Crescere Stiftung Bodensee seit dem vergangenen Jahr das Programm "Schwimmenlernen lernen". In Rahmen des Programms ist beim Schwimmunterricht aller dritten Klassen der elf Konstanzer Grundschulen eine zusätzliche Fachkraft des Schwimmklubs Sparta dabei.