Eine Woche nach einem verheerenden Brand in Riedlingen (Kreis Biberach) ist bei Abbrucharbeiten eine zweite Leiche in der Brandruine entdeckt worden. Möglicherweise handelt es sich um den vermissten Bewohner.

Vor einer Woche starb ein Mann bei dem verheerenden Brand in der Riedlinger Altstadt. Bei Abbrucharbeiten an der Brandruine wurde am Montag eine weitere Leiche entdeckt. Ob es sich dabei um die Leiche des vermissten 68-jährigen Bewohners handelt, konnte die Polizei auf SWR-Anfrage noch nicht sagen. Dies müssten die rechtsmedizinischen Untersuchungen klären.

Die menschlichen Überreste waren bei Abriss- und Aufräumarbeiten gefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft Ravensburg wird vermutet, dass der vermisste 68-Jährige zum Zeitpunkt des Großbrandes im Haus gewesen ist. Die Brandruine in der Altstadt von Riedlingen wurde behutsam, Stück für Stück, von oben her abgetragen. Die Leiche eines 82-jährigen Bewohners war direkt nach dem Brand entdeckt worden. Außerdem wurden zwei Menschen teils schwer verletzt.

Vorsichtiger Rückbau der Brandruine von Riedlingen

Der Rückbau wird von einer mobilen Arbeitsbühne aus überwacht. Der Bagger arbeitet von der rückwärtigen Seite, weil hier mehr Platz ist als in der engen Gasse, in der das Haus steht. Die Nachbarhäuser sind von der Abbruchstelle mit zwei großen Gummiteppichen zum Schutz abgetrennt. Die Teppiche hängen an zwei Autokränen.

Man rechnet damit, dass am Freitag das Haus weitestgehend zurückgebaut ist. Eventuell müssten Restarbeiten von der anderen Seite erfolgen, so ein Baggerführer gegenüber dem SWR.