Endlich! Lange war unklar, ob der Eisbärennachwuchs im Karlsruher Zoo überleben würde. Jetzt zeigt sich das überlebende Eisbärbaby zum ersten Mal mit Mama Nuka.

Viele Menschen in der Region fiebern seit Anfang November mit: Wie geht es dem Eisbärennachwuchs im Karlsruher Zoo? Aus dem Gehege gibt es nun die ersten Bilder des kleinen Eisbären, der überlebt hat.

Eisbärbaby im Zoo Karlsruhe fängt an zu krabbeln

Der kleine Eisbär im Zoo Karlsruhe ist in den vergangen Tagen deutlich aktiver geworden. Das Gehege wird seit der überraschenden Geburt im November von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Jetzt gibt es endlich die ersten Aufnahmen.

Die Tierpfleger haben vor einigen Tagen angefangen, wieder direkt an die Anlage zu gehen und das Muttertier Nuka langsam wieder zuzufüttern. Sie ist sehr entspannt.

Der Kontakt zu Nuka und dem Nachwuchs wird allerdings noch sehr gering gehalten, so der Zoodirektor weiter.

Geburt im Eisbärengehege Karlsruhe hat alle überrascht

Die Eisbärin Nuka hatte am 2. November zwei Jungtiere zur Welt gebracht. Es war für sie die erste Geburt. Allerdings kamen die Eisbärenbabys nicht in einer Innenhöhle, sondern auf der Außenanlage zur Welt. Die Überlebenschancen schätzten die Experten damals für ziemlich gering ein. Eines der Jungtiere ist wahrscheinlich in den ersten Tagen gestorben. Über Tonaufnahmen in den vergangenen Wochen war immer nur ein Jungtier zu hören.

Das hat sich aber prächtig entwickelt. Jetzt sind wir sehr viel optimistischer, dass es durchkommt.

Zoodirektor Matthias Reinschmidt freut sich über die ersten Aufnahmen vom Eisbärnachwuchs SWR

Bereich um das Eisbärengehege im Karlsruher Zoo bleibt für Besucher gesperrt

Besucherinnen und Besucher des Karlsruher Zoos müssen aber noch etwas Geduld haben, bis sie selbst einen Blick auf das Eisbärbaby erhaschen können. Laut dem Zoodirektor bleibt der Bereich rund um die Anlage in den kommenden Wochen abgesperrt. Man wolle Mutter und Jungtier die notwendige Zeit geben, die es in der Natur auch gebe, betont Reinschmidt. Auch das Jungtier verlasse die Halbhöhle auf der Außenanlage noch nicht.

Eisbärmama Nuka liegt seit der Geburt mit ihrem Nachwuchs in dieser Halbhöhle des Geheges Pressestelle Zoo Karlsruhe/ Timo Deible

Der Vater des Eisbärbabys, Kap, ist bereits seit einigen Monaten in der Außenanlage zu sehen. Da männliche Eisbären auch ihre eigenen Jungtiere töten, bleibt er weiterhin von Mutter und Jungtier getrennt.

Liebesspiel zwischen Kap und Nuka im vergangenen Frühjahr

Im vergangenen Frühjahr wurde die Paarung zwischen den beiden Eisbären Nuka und Kap beobachtet. Bei Eisbären nisten sich befruchtete Eizellen nicht gleich ein, sondern erst im Herbst. Die Schwangerschaft ist dann relativ kurz, nur etwas mehr als zwei Monate. Meist werden dann ein oder zwei noch sehr gering entwickelte Jungtiere geboren, die äußerst klein sind, vergleichbar mit der Größe eines Meerschweinchens. Die Sterberate bei Eisbärbabys sowohl in der Natur als auch in Gefangenschaft ist dabei relativ hoch.