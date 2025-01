Auf dem Bosch-Firmengelände ist es am Dienstagmorgen zu einem Gasunfall gekommen. Zwei Menschen wurden getötet, die Polizei ermittelt.

Bei einem Arbeitsunfall auf dem Firmengelände von Bosch in Reutlingen ist am Dienstagmorgen Gas ausgetreten, das sich entzündet hat. Bei der anschließenden Explosion wurden zwei Personen getötet.

Bosch-Firmengelände in Reutlingen: Zwei Tote nach Explosion

Gegen acht Uhr sei aus einer Flasche Gas ausgetreten, so die Polizei. Die Warnanlagen seien angesprungen. Zwei Mitarbeiter einer Fachfirma, die in der Nähe waren, suchten nach der Ursache. Durch eine Explosion wurden die 44 und 52 Jahre alten Männer tödlich verletzt. Auch eine Pressesprecherin des Unternehmens hat den Unfall bestätigt.

Ursache des Gasunfalls ist unklar

Die genaue Ursache werde zurzeit untersucht, sagte eine Bosch-Sprecherin dem SWR. Details könne man derzeit noch nicht nennen. Kriminalpolizei und Spezialisten des Arbeitschutzes und der Werksfeuerwehr von Bosch ermitteln vor Ort. Ein zunächst angenommener Wechsel der Gasflasche als Ursache bestätigte sich nicht, hieß es.

Die Hauffstraße am Bosch-Sitz von Reutlingen ist derzeit noch weiträumig gesperrt. Am Gebäude sei keine äußere Beschädigung zu sehen, so die Bosch-Sprecherin. In dem betroffenen Komplex habe es keine Fertigung gegeben. Der Unfall habe sich in einem "Servicebereich" von Bosch ereignet.