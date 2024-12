Die Polizei hat fünf Männer einer mutmaßlichen Einbrecherbande in Reutlingen-Ohmenhausen und Bad Urach gefasst. Sie sollen vor allem in Einfamilienhäuser eingebrochen haben.

Erfolg für die Reutlinger Polizei: Sie hat eine mutmaßliche Diebesbande aus dem Kosovo geschnappt. Dass es seit September deutlich mehr Einbrüche gab in den Kreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen, Zollernalb und Ludwigsburg, hatte die Ermittler stutzig gemacht. Rund 30 Einbrüche in Einfamilienhäuser, meistens in Ortsrandlage, sollen auf das Konto der fünf Männer gehen. Spuren hatten Hinweise auf mögliche Tatzusammenhänge gegeben. Die Polizei schätzt den Schaden auf 220.000 Euro.

Polizei Reutlingen: Mit Einbrüchen dauerhaft Geld einnehmen

Die fünf Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Sie sind zwischen 24 und 31 Jahre alt und wollten mit Einbrüchen dauerhaft Geld einnehmen, so die Polizei. Als klar wurde, dass sie wieder zurück aus ihrer Heimat im Kosovo sind, hat die Polizei am Freitagabend in Reutlingen und Bad Urach zugegriffen. Dabei wurden auch verschiedene Einbruchswerkzeuge und mutmaßliches Diebesgut im Auto und in Wohnungen gefunden.