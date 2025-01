In Pfullingen hat es am Sonntagabend in einer Tiefgarage gebrannt. Nach starker Rauchentwicklung rückte die Feuerwehr mit vielen Fahrzeugen an, Anwohner verließen ihre Häuser.

Nachdem dicke schwarze Rauchwolken in einem Wohngebiet in Pfullingen (Kreis Reutlingen) zu sehen waren, rückte die Feuerwehr mit zwei Löschzügen an und forderte noch Verstärkung aus Reutlingen an, so ein Feuerwehrkommandant. In einer Tiefgarage hatte es gebrannt, drei Autos standen in Flammen. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf eine Million Euro. Inzwischen ist das Feuer gelöscht, verletzt wurde niemand. Die Anwohner der über der Garage liegenden Mehrfamilienhäuser haben alle rechtzeitig ihre Wohnungen verlassen. Etwa drei Stunden später durften sie wieder rein. Ursache des Tiefgaragenbrands in Pfullingen noch unklar Zur Ursache des Brands konnten Polizei und Feuerwehr am Abend noch nichts sagen. Die Tiefgarage, die unter zwei Mehrfamilienhäusern liegt, beherbergt etwa 35 Autos. 15 von ihnen sind, neben den drei ausgebrannten Fahrzeugen, durch Löschwasser und Rauch beschädigt worden. Die Feuerwehr war mit 17 Fahrzeugen und 50 Kräften vor Ort, vom Rettungsdienst waren fünf Wägen im Einsatz. SWR Thomas Scholz Die Anwohner kamen laut Polizei vorübergehend in einer nahegelegenen Sporthalle unter. Bevor sie ihre Wohnungen wieder betreten durften, wurden Wasser, Heizung und Strom kontrolliert und die Gebäude durchlüftet.