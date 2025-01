Die Richter in Karlsruhe haben eine Klage gegen die Steuer zurückgewiesen. Die Verpackungssteuer dürfte also bald in weiteren Städten in Baden-Württemberg kommen. Tübingen feiert.

Sendung am Mi. , 22.1.2025 10:00 Uhr, SWR4 am Vormittag, SWR4