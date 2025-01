Vaihingen/Enz: Bewohner stirbt bei Brand in Asylunterkunft

In Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) ist am Dienstag ein Brand in einer Asylunterkunft ausgebrochen. Ein Bewohner ist gestorben, ein weiterer wurde verletzt. Die Brandursache ist unklar.

Am Dienstag ist in einer Unterkunft für Geflüchtete in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) gegen 17 Uhr ein Brand ausgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Ein 58 Jahre alter Bewohner starb, ein weiterer wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Asylunterkunft Vaihingen Enz nicht mehr bewohnbar

Feuerwehr und Polizei waren nach kurzer Zeit vor Ort. Der Brand konnte noch am Abend gelöscht werden. Die Unterkunft ist allerdings komplett ausgebrannt und einsturzgefährdet. Die Bewohner der Unterkunft werden in einem nahegelegenen Gebäude betreut. Vertreter der Stadt Vaihingen an der Enz sind vor Ort und regeln deren Unterbringung. Umliegende Gebäude sind nicht vom Feuer betroffen.

Wie hoch der Sachschaden ist, kann laut Polizei derzeit noch nicht beziffert werden. Die Spurensicherung soll am Mittwoch mit ihrer Arbeit beginnen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.