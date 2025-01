Fünf Verletzte bei Brand in Schorndorf

In Schorndorf ist am Sonntagmorgen in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei wurden fünf Menschen verletzt, davon auch einige schwer. Der Brand ist noch nicht gelöscht.

Gegen 7:14 Uhr sei das Feuer in dem Gebäude in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ausgebrochen, sagte eine Sprecherin der Polizei Aalen dem SWR. Es gebe einen Großeinsatz. Vor Ort seien Rettungskräfte, Feuerwehrleute und die Polizei. Das Feuer sei noch nicht gelöscht. Insgesamt wurden laut Polizei fünf Menschen verletzt, davon einige schwer. Wie viele Personen genau leicht oder schwer verletzt worden seien, konnte die Sprecherin noch nicht sagen. Über Schorndorf ist derzeit eine Rauchsäule zu sehen. Feuerwehr bittet Fenster und Türen geschlossen zu halten Die Feuerwehr Schorndorf bittet auf ihrer Facebookseite Anwohnerinnen und Anwohner wegen des Einsatzes in der Gmünder Straße und der starken Rauchentwicklung, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen auszuschalten. Außerdem soll der Bereich großräumig gemieden werden. https://www.facebook.com/photo?fbid=937093565220580&set=a.426677632928845&locale=de_DE Löschwasser sorgt für spiegelglatte Straße Bei dem brennenden Gebäude handelt es sich laut Polizei wahrscheinlich um ein Gewerbegebäude mit angrenzenden Wohnungen. Aber derzeit könne man noch nichts Genaueres sagen, so eine Polizeisprecherin gegenüber dem SWR. Die Brandursache ist noch unklar. Die zuständige Polizeidirektion will am Vormittag weitere Informationen bekannt geben. Da wegen des Einsatzes von Löschwasser bei den aktuellen Minusgraden die Straße sehr glatt geworden sei, so die Sprecherin der Polizei weiter, sei auch der Bauhof von Schorndorf vor Ort, um Salz zu streuen.