In Stuttgart-Birkach sind Montagnacht mehrere Notrufe abgesetzt worden. Aus einer Tiefgarage kam Rauch - drei Autos brannten. Die Feuerwehr kam mit mehreren Fahrzeugen.

In Stuttgart-Birkach hat es Montagnacht einen Brand in einer Tiefgarage gegeben, verletzt wurde niemand. Um kurz nach Mitternacht waren bei der Integrierten Leitstelle Stuttgart mehrere Notrufe eingegangen. Diese meldeten einen Brand in einer Tiefgarage im Stuttgarter Stadtteil Birkach. Wie die Feuerwehr mitgeteilt hat, wurden daraufhin zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr, Sonderfahrzeuge und der Rettungsdienst alarmiert.

Feuerwehr Stuttgart: Wohngebäude nicht von Feuer und Rauch betroffen

Vor Ort sei viel Rauch aus der Tiefgarage gekommen, so die Feuerwehr weiter. Während zwei Stoßtrupps mit Löschrohren gegen die Flammen kämpften und die drei brennenden Autos löschten, kontrollierten weitere Kräfte die Treppenräume im angrenzenden Wohnhaus. Diese seien aber nicht vom Rauch betroffen gewesen und auch in den umliegenden Wohngebäuden wurden keine gefährlichen Stoffe gemessen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten während des Einsatzes in ihren Wohnungen bleiben. Nach rund eineinhalb Stunden meldete der Einsatzleiter "Feuer aus". Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die genaue Höhe des Schadens an Autos und Tiefgarage kann die Polizei aktuell aber noch nicht beziffern. Die Beamten versuchen jetzt außerdem herauszufinden, was die Ursache für den Brand war.