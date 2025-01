Zwar brach Corona schon vor rund fünf Jahren aus, mit den Folgen ist die Justiz aber noch immer beschäftigt. Das Heilbronner Sozialgericht sprach nun ein wichtiges Urteil.

Die Unfallkasse Baden-Württemberg muss einem Post-Covid-Erkrankten eine Verletztenrente zahlen, das hat das Heilbronner Sozialgericht entschieden. Inzwischen sei Post-Covid wissenschaftlich nachgewiesen, so das Gericht. Es verurteilte die Versicherung, einem ursprünglich an Corona erkrankten Krankenpfleger in einem Klinikum eine Verletztenrente zu gewähren.

Krankenpfleger war bei seiner Arbeit erkrankt

Der betroffene Krankenpfleger war im Dezember 2020 an Corona erkrankt. Danach wurde er trotz Behandlungen immer wieder arbeitsunfähig. Bei ihm wurde unter anderem ein Post-Covid-Syndrom mit schweren Konzentrationsstörungen und starker Erschöpfung festgestellt. Der Kläger bekam bis Juni 2021 Verletztengeld.

Trotzdem lehnte die Unfallkasse eine Verletztenrente ab, weil angeblich die Langzeitfolgen von Corona nicht wissenschaftlich gesichert seien. Das sah das Heilbronner Sozialgericht nun anders. Unter anderem würde inzwischen zu den Folgen einer Covid-Erkrankung eine Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften vorliegen. Es gebe also genügend wissenschaftliche Erkenntnisse.

Post-Covid-Syndrom oder Long Covid? Die Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften unterscheidet drei mögliche Verläufe: Man spricht von einem akuten Verlauf, wenn Symptome spätestens vier Wochen nach der Infektion vollständig abgeklungen sind. Hält die Symptomatik bis zu zwölf Wochen an, handelt es sich um Long Covid, noch längere Verläufe werden als Post-Covid-Syndrom bezeichnet. Der Begriff "Long Covid" wird aber oft allgemein für Langzeitfolgen einer Infektion mit dem Coronavirus verwendet.

Versicherung legt Berufung ein

Dem Gericht sind nach eigenen Angaben keine anderen Urteile in diesem Kontext bekannt. Das Urteil könnte also Signalwirkung haben. Der Fall geht allerdings in die nächste Instanz. Die Versicherung hat Berufung beim Landessozialgericht in Stuttgart eingelegt.