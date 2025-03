Neue Doku in der ARD Mediathek

Menschen zu helfen, die nach einer Corona-Infektion an Long Covid leiden – das will Bundesgesundheitsminister Lauterbach erreichen. Im Juli hat er dazu ein Programm gestartet. Wie das vorankommt und was verbessert werden muss, darüber wird heute bei einem „Runden Tisch“ im Bundesgesundheitsministerium gesprochen. Astrid Weber, Internistin und Leiterin der Long-Covid-Ambulanz in Koblenz, erklärt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, was Politik und Krankenkassen am dringendsten machen sollten.