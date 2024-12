Im Prozess um ein getötetes Kind hat das Landgericht Heilbronn am Montag den Vater verurteilt. Der Mann muss mehrere Jahre in Haft und eine Strafe an die Mutter zahlen.

Zehn Jahre Gefängnis und eine Strafzahlung, so lautet das Urteil im Prozess um ein getötetes Baby. Das Landgericht Heilbronn hat am Montag einen Mann aus Schwäbisch Hall wegen Totschlags schuldig gesprochen. Der 28-Jährige hat laut Gericht Anfang des Jahres sein zehn Monate altes Kind erschlagen. Neben der Haftstrafe muss er 15.000 Euro an die Mutter des Säuglings zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Getötetes Baby: Landgericht folgt Forderung der Staatsanwaltschaft Mit dem Urteil folgte das Gericht weitgehend der Forderung der Staatsanwaltschaft, die wegen Totschlags und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen zwölf Jahre Haft gefordert hatte. Die Verteidigung hatte dagegen auf eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge plädiert, aber kein konkretes Strafmaß genannt. Der jetzt Verurteilte hatte die Tat bereits gestanden. Demnach hatte er Ende Januar sein zehn Monate altes Baby nach einer Partynacht in seiner Wohnung in Schwäbisch Hall so stark geschlagen, dass es kurz danach starb. Der zum Tatzeitpunkt 27-Jährige hatte ausgesagt, dass die Tat aufgrund von Schlafmangel im Affekt passiert sei. Zunächst behauptete er allerdings, dass sein Kind beim Wickeln nach hinten gefallen sei. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der heute 28-Jährige mit der Gesamtsituation als alleinerziehender Vater überfordert war. Urteil nach Tod eines Neugeborenen in Lauffen Erst im Juli wurde eine Frau aus Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) wegen Totschlags zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es damals als erwiesen an, dass die Frau ihr Neugeborenes getötet hatte.