Säugling aus Schwäbisch Hall durch Gewalttat gestorben

per Mail teilen

Ein zehn Monate altes Baby wurde vor Kurzem bewusstlos in das Krankenhaus in Schwäbisch Hall gebracht. Jetzt hat die Polizei bestätigt: Es handelt sich um eine Gewalttat.

Das in der vergangenen Woche in einer Klinik in Schwäbisch Hall gestorbene Baby wurde Opfer einer Gewalttat. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft dem SWR nach der Obduktion bestätigt.

Polizei ermittelt wegen Tötungsdelikts

Die Polizei ermittelt gegen den Vater des zehn Monate alten Säuglings wegen eines Tötungsdelikts: Er soll sein Kind so schwer verletzt haben, dass es einige Tage später in der Klinik starb. Der 27-Jährige wurde bereits vernommen. Laut Staatsanwaltschaft passen seine Aussagen aber nicht zu der "objektiven Beweislage".

Die Familie wurde ebenfalls befragt, heißt es, hier sind weitere Details bislang unbekannt. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Bisher war er laut Polizei noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten.