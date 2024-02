Am Sonntag ist auf der B27 bei Lauffen am Neckar ein Auto mit elf Menschen im Innenraum gestoppt worden. Vier Kinder fand die Polizei im Kofferraum.

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 27 in Richtung Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) ein Auto angehalten, in das sich elf Personen gedrängt hatten. Wie die Behörde mitteilte, hätten die Beamten kaum ihren Augen getraut: Im Kofferraum des Mittelklassewagens lagen der Polizei zufolge vier Kinder, auf den Rücksitzen saßen drei Erwachsene sowie zwei weitere Kinder. Gefahren wurde das völlig überladene Auto von einem 28-Jährigen, begleitet von einem jugendlichen Beifahrer.

Zeuge gibt Polizei Hinweis

Ein Zeuge war auf das Auto, das in Richtung Lauffen unterwegs war, aufmerksam geworden und hatte die Polizei alarmiert. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, den Fahrer erwartet eine Anzeige.