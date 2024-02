Am Sonntag wurde ein Säugling aus Schwäbisch Hall ins Krankenhaus gebracht und verstarb dort später an schweren Verletzungen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Vater.

Ein zehn Monate altes Kleinkind wurde am Sonntag bewusstlos in das Krankenhaus in Schwäbisch Hall eingeliefert. Dort stellten die Ärzte lebensgefährliche Verletzungen des Säuglings fest. Die Kripo nahm sofort die Ermittlung auf, der Verdacht richtet sich aktuell gegen den Vater des Kindes.

Vater des toten Kindes in Untersuchungshaft

Laut Polizei starb der Säugling am Donnerstag an seinen schweren Verletzungen. Der 27-jährige Vater wurde festgenommen und ist derzeit in Untersuchungshaft. Weitere Einzelheiten sind bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.