In vielen Teilen Baden-Württembergs geht an diesem Mittwochvormittag gar nichts mehr: Blitzeis hat für Chaos auf den Straßen gesorgt, Menschen sollen zuhause bleiben. Alle Entwicklungen hier im Liveticker.

9:50 Uhr Umfrage: Glatte Straßen auch in Tübingen Auch in und um Tübingen ist es spiegelglatt auf den Straßen. "Es ist alles vollkommen glatt, ich kam nicht von der Stelle", sagte eine Passantin dem SWR. Eine andere Tübingerin kam nur mit Spikes an den Schuhen voran. Autor/in Mirela Delić

9:47 Uhr Notaufnahmen rund um Heilbronn und Stuttgart melden massives Patientenaufkommen Die vielen Unfälle in den vergangenen Stunden haben auch Auswirkungen auf die Krankenhäuser. So bekommen wir gerade die Informationen aus den SLK Kliniken in Heilbronn und Bad Friedrichshall, wonach es in beiden Notaufnahmen ein massives Patientenaufkommen gebe. Viele chirurgische Behandlungen seien darunter. Auch ein Sprecher des Klinikums Stuttgart machte auf unsere Nachfrage entsprechende Angaben. Autor/in Jakob Fandrey

9:45 Uhr DWD: Erst im Tagesverlauf Entspannung Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kommt es erst im Tagesverlauf zu einer Entspannung der Lage. Grund dafür ist eine Warmfront, die Regen und Sprühregen mit sich bringt. Fällt dieser auf kalte Böden, kann er gefrieren und eine Glatteisschicht bilden. Fußgänger sowie Auto- und Fahrradfahrer sollten demnach weiter achtsam sein und nicht notwendige Aufenthalte im Freien gegebenenfalls vermeiden. Es könne zu Straßensperrungen und erheblichen Beeinträchtigungen kommen. Autor/in Mirela Delić

9:38 Uhr Polizei erhöht Zahl der Unfälle im Land auf über 650 Auf mehr als 650 Glatteis-bedingte Unfälle summieren sich die Zahlen, die die Polizeipräsidien im Land am Vormittag bisher erfasst haben. Alleine im Kreis Ludwigsburg seien es aktuell mehr als 200, 120 im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen. Mehr als 100 Unfälle gab es rund um Heilbronn, ähnlich viele in Reutlingen. Knapp 70 in Stuttgart und der Region Ulm. Noch immer raten die Beamten, das Fahrzeug lieber stehen zu lassen. Um weitere Unfälle zu vermeiden, rief die Polizei zu besonderer Vorsicht auf. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten demnach untere anderem langsamer und vorausschauend fahren sowie nicht abrupt bremsen und beschleunigen. Autor/in Jakob Fandrey

9:32 Uhr Auch in Mannheim und der Rhein-Neckar-Region viele Unfälle Auch in der Rhein-Neckar-Region hat das Glatteis am Morgen zu vielen Unfällen auf den Straßen geführt. Laut Polizei ereigneten sich die meisten in den vergangenen zwei Stunden im südlichen Rhein-Neckar-Kreis. Insgesamt habe es fast 30 Unfälle durch Glätte gegeben. In Mannheim seien es sieben gewesen, dabei habe es auch Verletzte gegeben. Über die Schwere der Verletzungen sei noch nichts bekannt. Autor/in Tiana Zoric

9:28 Uhr Aktuell zehn Verletzte im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen Vor allem in Ostwürttemberg und Hohenlohe haben die Glatteis-Verhältnisse heute viele Autofahrer überrascht: Das Polizeipräsidium Aalen hat soeben ein Update veröffentlicht, wonach es bis jetzt alleine in den Kreisen Schwäbisch Hall, Ostalb und Rems-Murr über 250 Verkehrsunfälle gegeben hat. Hierbei seien insgesamt zehn Menschen verletzt worden, glücklicherweise alle nur leicht. Doch die Gefahr ist noch nicht gebannt: Die Straßen hier können noch immer glatt sein, es wird weiter vor überfrierender Nässe gewarnt. Wie hier in Aalen hat es in vielen Regionen in Baden-Württemberg am Mittwochvormittag hunderte Unfälle aufgrund glatter Straßen gegeben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Jason Tschepljakow Autor/in Jakob Fandrey

9:21 Uhr A8 zeitweise gesperrt - zahlreiche Unfälle Viel Geduld brauchen Autofahrer, wenn sie aktuell auf der A8 unterwegs sind. Auf dem kompletten Abschnitt zwischen Karlsruhe und Stuttgart haben sich in den vergangenen Stunden viele Unfälle ereignet. Die Autobahn war phasenweise immer mal wieder abschnittsweise gesperrt, laut Polizei ist sie es aktuell etwa bei Pforzheim in Richtung Karlsruhe. Autor/in Jakob Fandrey

9:16 Uhr Behörden im Kreis Böblingen warnen: Autofahrten vermeiden Auch im Kreis Böblingen haben viele Menschen über die Warn-App "Nina" mittlerweile eine Mitteilung erhalten, aufgrund der aktuellen Wetterlage besonders vorsichtig zu sein. "Vermeiden Sie Autofahrten" wird als Handlungsempfehlung ausgegeben. Aufgrund von Blitzeis bestehe im ganzen Landkreis Böblingen extreme Glätte. Autor/in Jakob Fandrey

9:14 Uhr Viele Glätteunfälle in der Region Stuttgart In und um Stuttgart gab es heute Morgen vermehrt Unfälle wegen Glatteis. Vor allem der Landkreis Ludwigsburg ist betroffen. Die Polizei spricht von etwa 200 Unfällen, wohl hauptsächlich mit Blechschäden. Der Kreis Ludwigsburg ist laut Polizei mehr betroffen als der Kreis Böblingen. Auch im Rems-Murr-Kreis und im Kreis Esslingen hat es viele Glätte-Unfälle gegeben. In Stuttgart wurden bislang mindestens 85 Unfälle registriert. Die Polizei in Ulm meldet vor allem im Kreis Göppingen Glatteisunfälle. Besonders Ebersbach sei betroffen. Bisher wurden überwiegend Blechschäden gemeldet. Die Polizei rät weiter dazu, das Auto wenn möglich stehen zu lassen. Stuttgart Zeitweise keine Starts und Landungen am Flughafen Blitzeis in der Region Stuttgart: Viele Unfälle und Behinderungen wegen Glätte Blitzeis durch gefrierenden Regen sorgt derzeit in der gesamten Region Stuttgart für massive Behinderungen. Es hat bereits hunderte Unfälle gegeben. Autor/in Mirela Delić

9:11 Uhr Mehrere Menschen nach Glatteis-Unfällen verletzt Noch immer bekommen wir Meldungen über Unfälle aus den Polizeipräsidien in Baden-Württemberg übermittelt - und noch immer haben die Beamten nicht überall einen umfassenden Überblick über das komplette Unfallgeschehen. Immer häufiger trudeln allerdings auch Meldungen über Unfälle herein, in denen es nicht bei Blechschäden geblieben ist. So wurden beispielsweise in Reutlingen mehrere Menschen bei Unfällen verletzt. Entsprechende Meldungen erreichen uns auch aus dem Kreis Schwäbisch Hall, wo es laut Polizei mindestens zwei Unfälle mit verletzten Personen gab. Autor/in Jakob Fandrey

9:03 Uhr Polizei muss Notruf-Zentrale personell aufstocken Was heute Vormittag in manchen Gegenden los ist, kann man an dieser Meldung aus Heilbronn ablesen: Dort hat die Polizei dem SWR mitgeteilt, dass die Notruf-Zentrale personell aufgestockt werden musste, da so viele Meldungen hereinkämen. Autor/in Jakob Fandrey

8:54 Uhr Blitzeis sorgt für Chaos: Viele Schüler stecken fest Aus vielen Regionen bekommen wir von unseren SWR-Kollegen Meldungen über Blitzeis und die Folgen: So wird uns aus einigen Landesteilen berichtet, dass viele Schülerinnen und Schüler nicht pünktlich oder gar nicht erst in die Schule gekommen sind. Schulbusse seien teilweise stecken geblieben, viele Schulen hätten sich an die Eltern gewandt, wonach diese auf eine sichere Anreise ihrer Kinder achten sollten. Autor/in Jakob Fandrey

8:51 Uhr Blitzeis: Flugzeuge müssen auf andere Flughäfen ausweichen Nicht nur die Straßen sind vom Blitzeis betroffen - auch an den Flughäfen gibt es Probleme. Am Stuttgarter Flughafen beispielsweise war der Betrieb beeinträchtigt. Wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, gab es große Verspätungen bei den Starts. Zwei Maschinen mit dem Ziel Stuttgart hätten auf umliegende Flughäfen ausweichen müssen. Autor/in Tiana Zoric

8:47 Uhr Polizei warnt: Nur in dringenden Fällen das Haus verlassen Die Polizei warnt: Wegen Blitzeis sollte man derzeit nur in dringenden Fällen das Haus verlassen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen sagte gegenüber dem SWR, es gebe unzählige Glatteisunfälle. Die Meldungen kämen im Minutentakt rein. Ob Auto-, Radfahrer oder Fußgänger – alle Verkehrsteilnehmer seien betroffen. Bislang sind neben Blechschäden nur Leichtverletzte bekannt, so die Polizei Reutlingen. Sie bittet um Geduld, die Einsatzkräfte kämen momentan nicht hinterher. Autor/in Jakob Fandrey

8:41 Uhr Glatteis: Mehrere Regionen betroffen Auch im Ostalbkreis, in den Kreisen Göppingen, Heidenheim und Alb-Donau ist die Polizei wegen glatter Straßen im Einsatz. Auch im Großraum Karlsruhe kommt es seit dem frühen Morgen zu vielen Unfällen. Die Polizeipräsidien Karlsruhe und Pforzheim sprechen aktuell von einer unübersichtlichen Lage. Auf der A8 bei Pforzheim stehen seit dem Morgen einige Lastwagen quer. Sendung am Mi. , 15.1.2025 8:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten Autor/in Tiana Zoric

8:41 Uhr Die aktuelle Lage auf den Straßen Aktuell trudeln im Minutentakt die Meldungen aus den Polizeipräsidien im Land ein. So gibt es beispielsweise im Kreis Ludwigsburg über 200 Unfälle, in Heilbronn und in Reutlingen sind es jeweils mehr als 100 Unfälle. In Stuttgart werden auch immer mehr Blechschäden übermittelt, zahlreiche Meldungen gehen auch aus dem Raum Ulm ein. Die Straßen seien spiegelglatt, heißt es von der Polizei Heilbronn. Wer nicht müsse, solle sein Fahrzeug zunächst stehen lassen, rät die Polizei in Aalen. Autor/in Jakob Fandrey

8:32 Uhr Warn-App für Kreis Ludwigsburg: Bleiben Sie zu Hause Ein Schwerpunkt liegt aktuell rund um Ludwigsburg. Über die Warn-App "Nina" wurden die Menschen dort aufgefordert, vorerst zu Hause zu bleiben und nicht nach draußen zu gehen. Demnach komme es zu erheblichen Verzögerungen bei der Notfallrettung. Erst gegen Mittag erwarte man eine Wetterbesserung. Autor/in Jakob Fandrey