Viele Unfälle wegen Glatteis in Rheinland-Pfalz

Wegen spiegelglatter Straßen hat es am Morgen auf vielen Straßen in Rheinland-Pfalz gekracht: Vor allem in der Pfalz gab es Unfälle und Verkehrsprobleme.

Die Straßen waren örtlich spiegelglatt: Autos und Fahrräder sind gerutscht, Fußgänger gestürzt. Allein in der Vorder- und Südpfalz berichtet die Polizei von bislang rund 30 Unfällen, fünf Menschen wurden verletzt.

Knochenbrüche nach Sturz auf glatter Straße in Landau

Die meisten Unfälle sind demnach in der Südpfalz passiert: Laut der Polizei in Landau hat es zehn Unfälle auf eisglatter Straße gegeben. Dabei seien Fußgänger und Fahrradfahrer gestürzt und Autos auf Autos gerutscht. Ein Radfahrer habe Knochenbrüche erlitten. In Kirrweiler fuhr ein Autofahrer bei Glatteis gegen einen Verkehrspoller. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. In der Vorderpfalz meldete die Polizei drei Unfälle aus Speyer, Schifferstadt und Altrip.

Bahnverkehr rund um Kaiserslautern wegen Glatteis lahmgelegt

In Kaiserslautern hat das Glatteis für Zugausfälle und Verspätungen bei der Bahn gesorgt: Dort ist ein Fahrzeug ins Gleisbett gerutscht, es ging zeitweise nichts mehr. Inzwischen ist der Zugverkehr wieder angelaufen.

Zwischen den Kaiserslauterer Stadtteilen Erzhütten und Erfenbach hat sich ein Auto auf glatter Straße überschlagen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz spricht insgesamt von bislang zwei Leichtverletzten und einem Schwerverletzten. Auch in der Südwestpfalz habe es Unfälle gegeben, Straßen und Gehwege seien noch glatt. Deshalb sollen Fußgänger aufpassen.

Glatteiswarnung des Deutschen Wetterdienstes

Der Deutsche Wetterdienst hatte für Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Sachsen zeitweise eine Warnung wegen Glatteis ausgegeben. Diese wurde für Rheinland-Pfalz gegen 8 Uhr wieder aufgehoben. SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert hatte bereits am Dienstagabend vor Glatteis gewarnt.

Chaotische Situationen wegen Glatteis in Baden-Württemberg

Gravierender ist die Situation im Nachbarland Baden-Württemberg: Dort hatte die Polizei am Morgen wegen Blitzeis zeitweise Unfälle im Minutentakt gemeldet. Stark betroffen sind unter anderem Stuttgart und der Raum Karlsruhe. Wegen gefrierenden Regens sind beispielsweise Flüge am Flughafen Stuttgart ausgesetzt worden, zwei Maschinen mussten auf andere Flughäfen ausweichen. Auf den Autobahnen staut es sich wegen Unfällen kilometerweit.

Tote in Bayern wegen Unfällen bei Glatteis

In Bayern sind bei Unfällen am frühen Morgen mindestens zwei Menschen gestorben. Mehrere Autobahnen wurden gesperrt. Auf der A92 in Niederbayern starb ein Mann, der mit seinem Auto in einen querstehenden Lastwagen gekracht war. Mindestens ein Mensch wurde bei einer Serie von Unfällen auf der A3 bei Regensburg tödlich verletzt.