Viele Glatteis-Unfälle in der Süd- und Vorderpfalz

In der Süd- und Vorderpfalz gab es am Mittwochmorgen auf spiegelglatten Bürgersteigen und Straßen zahlreiche Unfälle. Ein Schwerpunkt der Glatteis-Unfälle war Landau.

Die Polizei in Landau meldet zehn Unfälle auf glatten Straßen und Bürgersteigen. Am frühen Morgen regnete es leicht und es bildete sich Blitzeis. Ein Radfahrer stürzte deshalb so unglücklich, dass er sich dabei mehrere Knochenbrüche zugezogen hat.

Auch landesweit kam es am Morgen zu zahlreichen Stürzen und Autounfällen.

Polizei meldet bislang 30 Unfälle in der Süd- und Vorderpfalz

Insgesamt sind in der Vorder- und Südpfalz bisher rund 30 Glatteis-Unfälle bekannt. In den meisten Fällen blieb es dabei bei Blechschäden. Fünf Menschen erlitten aber Verletzungen.

Neben Landau war es auch im Kreis Südliche Weinstraße besonders glatt. In Kirrweiler prallte ein Autofahrer gegen einen Verkehrspoller. Und auch in Bad Bergzabern gab es einen Blechschaden an einem Auto.

Aus der Vorderpfalz meldet die Polizei bislang drei kleinere Unfälle und zwar aus Speyer, Schifferstadt und Altrip (beides Rhein-Pfalz-Kreis).