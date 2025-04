Im Rahmen der ROADPOL-Kontrollwochen überwacht die Polizei den Verkehr auch in Kaiserslautern besonders intensiv

Wir alle kennen es: Wir fahren auf einer ruhigen Landstraße, hören Radio und sind in Gedanken vielleicht schon beim Abendessen. Wir schauen auf das Handy, um die Zeit zu checken und dann passiert es: Es scheppert und kommt zu einem Unfall. Durch die ROADPOL-Kontrollwochen möchte die Polizei dafür sorgen, dass es weniger Unfälle im Straßenverkehr gibt.

Was ist eigentlich ROADPOL? ROADPOL steht für "European Roads Policing Network" – ein europaweites Netzwerk der Verkehrspolizei. In ganz Europa, auch im Westen der Pfalz, werden jedes Jahr verstärkt Kontrollen durchgeführt. Das Ziel: Weniger Todesopfer im Straßenverkehr. Die letzten ROADPOL-Kontrollwochen fanden letztes Jahr im April und August in Kaiserslautern und Region statt.

In Mehlingen im Landkreis Kaiserslautern haben die Polizisten heute die Geschwindigkeit der Autofahrer an einer Grundschule gemessen. Einige Meter weiter zieht das zweite Team die Autofahrer dann aus dem Verkehr. Insgesamt wurden in rund zwei Stunden acht Autofahrer kontrolliert.

Polizist Sebastian Longard (rechts im Bild) und sein Kollege kontrollieren Verkehrsteilnehmer, um auf die Sicherheit im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. SWR

Polizisten kontrollieren an Grundschule Mehlingen

Die meisten Menschen in Kaiserslautern haben Verständnis für die Kontrollen. Polizist Sebastian Longard und sein Kollege Sören Zepezauer können das bestätigen. "Besonders an der Grundschule hier, wenn es um Kinder geht, zeigen die Menschen Verständnis für unsere Kontrollen. Wir achten auch immer darauf, den Menschen alles genau zu erklären", erklärt Longard. Mit der Geschwindigkeitskontrolle an der Grundschule wollen die Polizisten auf die Sicherheit der Kinder aufmerksam machen.

Handy am Steuer ist eine der häufigsten Unfallursachen

Ein Mann, der mit Handy am Steuer erwischt wurde, zeigte weniger Verständnis: "Ich hatte mein Handy ja nicht am Ohr, sondern habe es auf laut gestellt und zur Seite gelegt." Die Polizisten sind sich einig: Das Handy ist im Straßenverkehr eine extreme Ablenkung. "Da passieren viele Unfälle. Deshalb ist es umso wichtiger vorher diese Kontrollen durchzuführen", erklärt Sebastian Longard. Dem Mann drohen jetzt wahrscheinlich ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

"Wir sind definitiv nicht der Feind."

"Wir sind definitiv nicht der Feind. Wir machen ja auch nur unseren Job. Wir versuchen da immer den Mittelweg zu gehen und so offen wie es geht mit den Bürgern zu kommunizieren", erklärt Sebastian Longard. Die Polizei setze auf Aufklärung und Prävention, um Unfälle zu vermeiden und das Bewusstsein für die Gefahren im Straßenverkehr zu schärfen.