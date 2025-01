In der Rhein-Neckar-Region hat es am Mittwochmorgen zahlreiche Unfälle wegen glatter Straßen gegeben, dabei wurden laut Polizei mehrere Menschen verletzt.

Glatteis hat am Mittwochmorgen zu vielen Unfällen auf den Straßen in der Rhein-Neckar-Region geführt. Der Polizei zufolge ereigneten sich die meisten Unfälle im südlichen Rhein-Neckar-Kreis. Insgesamt, so die Polizei am Mittwochvormittag, habe es über 40 Unfälle durch Glätte gegeben. Dabei seien acht Menschen verletzt worden. Die Lage scheine sich aber mittlerweile etwas zu entspannen, so eine Sprecherin. Unter anderem in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) waren Streufahrzeuge im Einsatz.

Lastwagen landet in Mannheim in Schrebergarten

Auch in Mannheim meldete die Polizei mehrere Glatteis-Unfälle. So kam unter anderem ein Lkw-Fahrer auf der B 36 von der Fahrbahn ab, der Lastwagen landete schließlich in einem Schrebergarten. Die "sehr wahrscheinliche Ursache", so die Polizei, sei die glatte Straße gewesen. Wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

In Mannheim ist ein Lkw von der Straße abgekommen und in einem Schrebergarten zum Stehen gekommen René Priebe • PR-Video

Straßenbahn-Fahrgäste werden vor Glatteis gewarnt

Bei weiteren Unfällen in Mannheim gab es auch Verletzte. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Die Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) warnt im Internet: "Aufgrund von Glatteis bitten wir alle Fahrgäste, darauf zu achten, vorsichtig die Haltestellen zu betreten!". Ähnliches lesen Straßenbahn- und Bus-Fahrgäste auch an den Anzeigetafeln an verschiedenen Haltestellen in Mannheim.

Anzeigetafel an Haltestelle in Mannheim: Warnung vor Glatteis SWR

Glatteis: Unklare Lage im Neckar-Odenwald-Kreis

Wie konkret die Glatteislage im Neckar-Odenwald-Kreis aussieht, ist noch unklar, die Polizei verschafft sich dort gerade ein genaueres Bild. Nach SWR-Informationen sind dort vor allem die Gehwege glatt, im Straßenverkehr gibt es offenbar weniger Probleme. Wirklich schlimm sieht es wohl eher in Richtung Heilbronn aus. Im Stadt- und Landkreis Heilbronn krachte es wegen glatter Straßen demnach rund hundert Mal. Dabei sei es aber vorwiegend bei Sachschäden geblieben, Verletzte gab es nur vereinzelt.

Das Entsorgungsunternehmer AVR Rhein-Neckar bat am Mittwoch wegen des Glatteises um Verständnis, weil es deswegen zu Verzögerung bei der Abholung der Mülltonnen kommen könne. Man solle die Tonnen draußen stehen lassen, "die Abfuhr wird schnellstmöglich nachgeholt".

Die Polizei in Südhessen sagte auf SWR-Anfrage am Mittwochmorgen, es gebe auf den Straßen dort noch keine nennenswerten Glatteisunfälle.