Die Schulgemeinschaft des Evangelischen Trifels-Gymnasiums in Annweiler ist am Mittwoch auf die Straße gegangen. Sie wollen, dass die Schule in der Trägerschaft der evangelischen Kirche bleibt.

Für Schülersprecherin Katharina ist das Evangelische Trifels-Gymnasium ein "Zuhause auf Zeit". Ihre Stellvertreterin Paulina sagte: "Gemeinschaft wird nicht nur gelehrt, sondern gelebt." Das wollten die beiden gemeinsam mit hunderten anderen an diesem Protesttag in Speyer zeigen.

Sie befürchten: Wenn die Schule nicht mehr in evangelischer Trägerschaft ist, sondern in staatlicher, fällt das weg.

Fahrraddemo zur Anreise

Viele der Schülerinnen und Schüler waren mit ihren Lehrkräften zusammen mit dem Fahrrad angereist. Etwa 50 Kilometer lang war die Demo-Route. In Speyer trafen sie sich mit den anderen, die mit Bus oder Bahn gekommen waren.

Schüler, Eltern und Lehrkräfte kämpfen darum, dass ihre Schule in Annweiler weiter in evangelischer Trägerschaft bleibt. SWR

Das Evangelische Trifels-Gymnasium sei wichtig, damit die Kirche noch junge Menschen erreicht, sagten die Elternvertreter auf der Abschlusskundgebung. Die war vor der zentralen Verwaltung der Evangelischen Kirche in der Pfalz im Schatten des Doms. Dort übergaben die Schülerinnen und Schüler auch eine Liste mit 3000 Unterschriften und hundert Postkarten für den Erhalt der Schule.

Evangelische Kirche: Einsparungen sind schmerzhaft

Für die Evangelische Kirche war der Bildungsdezernent Claus Müller da. Er richtete Grüße von der Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst aus, die sei leider verhindert. Er war sichtlich beeindruckt von der großen Demo vor seinem Büro.

Ein Bild von der Demonstration in Speyer. SWR

"Die Schule ist ein wichtiger Teil unserer Identität", sagte Müller. Jeder Schritt in Richtung Einsparung sei schmerzhaft, doch man müsse jetzt schauen, wo es am wenigsten schmerzt.

Darüber will die Synode Ende Mai beraten. Die Evangelische Kirche steht vor der Aufgabe, bis 2035 60 Millionen Euro zu sparen. Das Trifels-Gymnasium hat im vergangenen Jahr 2,3 Millionen gekostet. Ob die Schule mit 700 Schülerinnen und Schülern in staatliche Trägerschaft übergeht oder in der Kirche bleibt, soll im Mai entschieden werden.

Schulleiter aus Annweiler: Es braucht Orte religiöser Bildung

Schulleiter Steffen Jung will weiter für die Schule in Annweiler kämpfen: "In Zeiten, in denen Kirchen immer mehr in Krisen geraten, in denen religiöse Fragen kaum formuliert werden, brauchen wir Orte, an denen die religiöse Frage im Mittelpunkt steht." Und genau das mache das Evangelische Trifels-Gymnasium in Annweiler.