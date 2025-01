per Mail teilen

Blitzeis durch gefrierenden Regen sorgt derzeit in der gesamten Region Stuttgart für massive Behinderungen. Es hat bereits hunderte Unfälle gegeben.

In der Region Stuttgart gib es heute Morgen vermehrt Unfälle und Behinderungen wegen Glatteis. Allein in Stuttgart wurden bislang mindestens 140 Autounfälle registriert. Die Polizeidirektion Ludwigsburg spricht für ihren Zuständigkeitsbereich bereits von über 400 Unfällen, das meiste wohl Blechschäden. Betroffen ist dabei vor allem der Kreis Ludwigsburg, der Kreis Böblingen ist weniger betroffen. Für den Kreis Esslingen spricht die Polizei von Unfallmeldungen "im Minutentakt". Auch im Rems-Murr-Kreis und im Kreis Göppingen hat es viele Glätte-Unfälle gegeben. Die Polizei rät dazu, das Auto wenn möglich stehen zu lassen.

Rettungsdienste in der Region Stuttgart am Limit

Wegen der vielen Unfälle auf den Straßen läuft auch die Integrierte Leitstelle in Stuttgart derzeit an ihrer Kapazitätsgrenze. Zusätzliche Einheiten des Katastrophenschutzes würden hochgefahren, hieß es gegenüber dem SWR. Die Leitstelle wurde personell aufgestockt und laufe jetzt unter Volllast. Gegebenenfalls könne es zu kurzen Wartezeiten kommen. In den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen kommt es derzeit zu Einschränkungen bei der Notfallrettung. Es komme zu erheblichen Verzögerungen, da alle Einsatzfahrzeuge unterwegs seien, hieß es. Auch die Notaufnahmen melden ein massives Patientenaufkommen.

Keine größeren Behinderungen mehr am Flughafen Stuttgart

Auch am Flughafen Stuttgart war es zu Behinderungen gekommen. Wegen des Winterdienstes auf der Start- und Landebahn gab es zwischen 7:30 und 8 Uhr keine Starts- und Landungen. Zwei anfliegende Flugzeuge mussten auf andere Flughäfen ausweichen, sagte eine Flughafensprecherin dem SWR. Mittlerweile gebe es nur noch die üblichen Winter-Beeinträchtigungen, etwa wegen Verspätungen aus vorangegangenen Flügen oder weil Flugzeuge vor dem Start enteist werden müssen. Fluggäste sollten also vor der Fahrt zum Flughafen zunächst online die An- und Abflüge checken.

Verzögerungen bei der Müllabfuhr wegen Glätte

Durch das Glatteis kommt es auch bei den Müllabfuhren zu Verzögerungen. So meldet die Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) in ihrer App, dass es zu "Behinderungen bei der Abfuhr von Sperrabfall und anderen Abfällen" komme. Ähnliches meldet auch der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen (AWB). Die Abholung werde in beiden Fällen nachgeholt.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.