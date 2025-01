Straßen teilweise nicht befahrbar: Über 100 Unfälle wegen Glätte in Heilbronn-Franken

Selbst die Streudienste kamen mancherorts nicht durch: Gefrierender Regen hat in Heilbronn-Franken für spiegelglatte Straßen und zahlreiche Unfälle gesorgt.

Bereits am frühen Morgen wurden über 100 Unfälle gemeldet, "Tendenz steigend", heißt es aus dem Polizeipräsidium Heilbronn. Vor allem Blechschäden, vereinzelt auch Verletzte, ein schwerer Unfall sei bisher nicht dabei. Der Kreis Heilbronn ist von der Glätte besonders betroffen und dadurch auch die A81 von Untergruppenbach nach Ilsfeld (beide Kreis Heilbronn). Einen genauen Überblick über alle Unfälle gebe es noch gar nicht, so ein Polizeisprecher.

Ähnliches heißt es aus dem Polizeipräsidium Aalen für den Kreis Schwäbisch Hall: Seit dem Morgen gibt es vermehrt Unfälle, auch hier gingen sie aber bisher glimpflich aus. Mancherorts mussten Straßen gesperrt werden, selbst die Streudienste kamen nicht durch, berichtet Thomas Reinold vom Schwäbisch Haller Winterdienst.

Schwäbisch Hall: Streudienste kommen teilweise selbst nicht durch

Gegen 2 Uhr habe es ungefähr angefangen, sagt Reinold. Die Mitarbeiter würden alles geben, trotzdem habe man kurzfristig die eine oder andere Steigung sperren müssen. Dass nicht einmal die Streudienste selbst mit ihren Fahrzeugen eine Chance hatten, sei "die absolute Ausnahme", sagt Reinold.

Der Boden war so kalt [...] und dann fällt da heute Morgen der Regen drauf - das ist einfach fatal.

Bis das Salz dann richtig greife auf den Straßen, das dauere einfach ein bisschen. Immerhin: So langsam entspanne sich die Lage.

Vorbereitungen laufen seit Dienstag

Die Straßenmeistereien hatten sich bereits im Vorfeld auf den angekündigten Wetterwechsel vorbereitet: Seit 3 Uhr sind sie in Heilbronn-Franken im Einsatz, werden bei Bedarf auch von Fremdunternehmen unterstützt, so das Landratsamt. Bereits am Dienstag wurde vorsorglich an einigen Stellen nachgesalzen, beispielsweise im Hohenlohekreis, heißt es aus der Straßenmeisterei Öhringen.

Sechs Fahrzeuge sind dort seit 3 Uhr unterwegs. So gegen 8 Uhr sei man dann voraussichtlich "an jedem Eck" gewesen, sagt der stellvertretende Dienststellenleiter, Eberhard Janz. Man habe die Lage recht gut im Griff. Gefährlich werde es noch, wenn es dann hell wird, denn dann fallen die Temperaturen noch mal ein bis zwei Grad. Deswegen gebe es mindestens bis 10 Uhr weitere Kontrollfahrten.