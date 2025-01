Vogelgrippe im Kreis Schwäbisch Hall: 50.000 Tiere werden getötet

per Mail teilen

Im Kreis Schwäbisch Hall ist die Vogelgrippe in einem Mastbetrieb ausgebrochen. Erst ist der Betrieb nach dem Verdacht geschlossen worden, jetzt müssen die Tiere getötet werden.

Der Verdacht der hoch ansteckenden Vogelgrippe (Influenzavirus vom Subtyp H5N1) hat sich in einem Putenmastbetrieb im Kreis Schwäbisch Hall bestätigt. Der Betrieb mit rund 50.000 Tieren musste zunächst nach dem Verdacht auf die Grippe gesperrt werden, jetzt wurde das Virus im Labor nachgewiesen, teilte das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium mit. Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden, werden alle Tiere getötet. Das schreibt die Geflügelpest-Verordnung vor.

Vogelgrippe trotz Stallhaltung

Die zuständigen Tiergesundheitsbehörden vor Ort sind momentan damit beschäftigt eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Jetzt gelte es "mehr denn je, die Biosicherheitsmaßnahmen konsequent einzuhalten", sagte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU).

Der betroffene Betrieb hatte seine Tiere laut Ministerium nur in Stallhaltung untergebracht. Das Landratsamt Schwäbisch Hall versucht deshalb, die Ursache für die Infektion mit dem Virus zu finden. Um den Ausbruchsbetrieb gilt eine Schutzzone von drei Kilometern und eine Überwachungszone mit zehn Kilometern. In diesen Zonen muss Geflügel in festen Ställen untergebracht sein.

Das müssen Tierhalter beachten Die Tiere dürfen keinen direkten oder indirekten Kontakt zu Wildvögeln haben. Die Haltungseinrichtungen dürfen nur mit stallspezifischer Kleidung bzw. Schutzkleidung einschließlich Wechsel des Schuhwerks betreten werden. Hände müssen mit Wasser und Seife vor dem Betreten und nach dem Verlassen der Haltungseinrichtung gewaschen werden. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, die mit Geflügel in Berührung kommen können, müssen für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden. Das Füttern von Geflügel bei Auslauf- oder Freilandhaltung muss ausschließlich im Stall stattfinden. Tränken müssen mit Leitungswasser betrieben werden. Betriebsfremde Personen und Haustiere müssen von den Ställen ferngehalten werden und es dürfen nur gesunde Tiere aus unverdächtiger Herkunft hinzugekauft werden.

Vorsicht vor Vogelgrippe für private Tierhalter

Da auch private Geflügelhalter Überträger der Vogelpest sein können, gelten auch für sie strenge Vorgaben. Da die Geflügelpest in Europa im vergangenen Jahr ganzjährig und nicht nur saisonal festgestellt wurde, ruft das Landes-Landwirtschaftsministerium dazu auf, die Sicherheitsmaßnahmen fortlaufend konsequent einzuhalten. Der direkte Kontakt zwischen Geflügel und sonstiger gehaltener Vögel mit Wildvögeln muss unbedingt verhindert werden, so Hauk. Diese Regeln gelten insbesondere auch für Hobby- und Freizeithaltungen, die sich vor einem Seucheneintrag schützen müssen.