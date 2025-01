Insgesamt 15 Mal wird Alexander Klaws Tarzan spielen. Obwohl er die Rolle bereits seit 15 Jahren verkörpert, ist es sein Musical-Debüt in Stuttgart.

Nach neunjähriger Pause spielt Alexander Klaws nun wieder die Hauptfigur im gleichnamigen Musical. Für insgesamt 15 Gastspiele kommt der bekannte Musical-Darsteller ins Stuttgarter Stage Palladium Theater. Obwohl Stuttgart neben Hamburg, Berlin und dem Ruhrgebiet einer der bekanntesten Musicalstandorte ist, feiert Alexander Klaws mit "Tarzan" seinen ersten Musicalauftritt in Stuttgart. Premiere ist am Samstag.

"Ich habe noch nie was in Stuttgart gespielt, von daher war es jetzt an der Zeit, was in Stuttgart zu machen und dann noch natürlich meine "Heimatshow", das sind quasi zwei Fliegen mit einer Klappe." so Alexander Klaws.

Tarzan ist für Alexander Klaws keine neue Rolle

Für zusammengerechnet vier Jahre am Stück stand Alexander Klaws als Tarzan auf der Bühne, dabei hat er Station in Hamburg und Oberhausen gemacht. In Stuttgart spielt normalerweise Terence van der Loo die Titelrolle, für acht Wochenenden übernimmt nun wieder Klaws.

Alexander Klaws macht sich auf der Probebühne warm, dafür traniert er unter anderem das Laufen auf den Fingerknöcheln. SWR Jakob Sax



Seit Wochen trainiert Klaws für Stuttgart, die Herausforderung sei vor allem die Kombination von Gesang, Schauspiel und Tanz, das alles benötige eine enorme körperliche Fitness. Trotz der neunjährigen Pause sind aber noch einige Bewegungsabläufe präsent.

Tarzan ist die Formel 1 der Shows, es gibt keine turbulentere und sportlichere Show.

Um diese körperliche Fitness zu erreichen, trainiert Klaws auch viel zu Hause, unter dem kritischen Blick seiner Kinder. Trotz all der Übung ist der Tarzan-Darsteller aber froh, dass Schminke und Perücke dafür sogen, dass die Anstrengung nicht immer direkt sichtbar ist.

Während der Show trägt Alexander Klaws eine Perücke, darunter verstecken die Maskenbildnerinnen und Maskenbildner zwei Mikrofone. SWR Jakob Sax

An der Show am Samstag arbeiten hunderte Menschen mit

Alexander Klaws ist froh, dass so viele Menschen mitwirken und ihm den Rücken freihalten. Ohne sie sei die Show Tag für Tag gar nicht möglich, so Klaws. Beim Musical spielen auch Kinder mit, sie sind zu Beginn der Show der junge Tarzan, bis Alexander Klaws dann übernimmt.

