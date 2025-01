per Mail teilen

Feuerwehr- und DLRG-Großeinsatz: Mehr als 100 Einsatzkräfte rückten an, weil ein Autofahrer wohl unter Alkoholeinfluss falsch abgebogen war. Sie fanden ihn bei Obrigheim am Neckarufer.

Ein Zeuge hatte am Samstagabend bei den Sportplätzen in Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) einen Kleinwagen gesehen, der in den Neckar fuhr. Er alarmierte die Polizei. Wenig später suchten über 100 Mann den Fluss ab.

Vermutlich Trunkenheit am Steuer

Zehn Feuerwehrfahrzeuge, zwei Boote, ein Notarzt, vier Rettungswagen und 62 Feuerwehrkräfte rückten zum Unfallort an, so die Polizei. Auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) kam mit 70 Einsatzkräften zum Fluss.

Der 57-jährige Unfallfahrer konnte sich laut Polizei allerdings selbstständig aus seinem Auto befreien und ans Ufer schwimmen. Nass und frierend wurde er dort von Einsatzkräften gefunden. Der Mann habe vermutlich unter Alkoholeinfluss gestanden, als er gegen 20:30 Uhr falsch abbog und in den Fluss fuhr. Auch das Fahrzeug des Mannes wurde noch am Abend geborgen. Mit einer Seilwinde zog die Feuerwehr den Kleinwagen aus dem Neckar.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Da zunächst nicht klar war, ob der Mann alleine im Fahrzeug unterwegs war, suchten die Einsatzkräfte den Fluss und das Neckarufer noch längere Zeit ab. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Später stellte sich aber heraus, dass der Unfallfahrer alleine im Auto unterwegs gewesen war. Der genaue Hergang des Unfalls ist noch unklar und wird derzeit ermittelt.