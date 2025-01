Mannheimer HC bezwingt Berlin im Finale und feiert Hallenhockey-Meisterschaft

Die Hockeyspielerinnen vom Mannheimer HC haben ihren Meistertitel in der Halle verteidigt. Im Finale bezwangen die Kurpfälzerinnen den Berliner HC.

Großer Jubel bei den Frauen vom Mannheimer HC: Im Finale um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft in Frankfurt am Sonntag (26.01.2025) setzten sie sich mit 3:2 (2:0) gegen den Berliner HC durch und verteidigten damit ihren Titel aus dem Vorjahr.

Mannheimer HC gelingt Traumstart im Finale

Nach dem Halbfinal-Krimi am Vortag, bei dem die Mannheimerinnen nach einer spektakulären Aufholjagd nach 1:4-Rückstand noch mit 5:4 gegen den Düsseldorfer HC gewinnen konnten, legten die Favoritinnen im Endspiel gegen Berlin einen Blitzstart hin.

Sonja Zimmermann brachte ihr Team bereits in der vierten Minute nach einer Strafecke in Führung. Charlotte Hendrix (17.) und Carolin Seidel (33.) erhöhten für die Titelverteidigerinnen zur scheinbar komfortablen 3:0-Führung nach gut einer halben Stunde.

Berlin macht es noch einmal spannend

Aber die Berlinerinnen, die erstmals seit ihrem Titelgewinn im Jahr 2013 wieder in einem Finale standen, gaben sich nicht auf und kämpften weiter. So gelang Pahila Arnold nach einer Strafecke zunächst das 1:3 (42.). In der Schlussphase wurde es vor 4.600 Zuschauern in Frankfurt dann noch einmal richtig spannend.

Zuerst wurde Mannheims Nationalspielerin Benedetta Wenzel wegen gefährlichen Spiels des Feldes verwiesen, dann gelang Berlins Philine Drumm zwei Minuten vor dem Ende (58.) der Anschlusstreffer. Zwei Sekunden vor Spielschluss war sie es auch, die mit einem weiteren Schuss noch die Chance zum Ausgleich hatte. Der ging allerdings nicht rein und Mannheim bejubelte die Titelverteidigung.