Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in der Heilbronner Neckartalstraße wurden zwei Menschen schwer verletzt, einer davon lebensgefährlich. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen kollidierten zwei Fahrzeuge auf der Heilbronner Neckartalstraße. Beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt. Einer von ihnen konnte von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geborgen werden. Das ging kurz darauf in Flammen auf und brannte aus. Der Mann schwebt laut Polizei noch in akuter Lebensgefahr.

Der lebensgefährlich verletzte Fahrer konnte von Ersthelfern geborgen werden. Kurz darauf ging das Auto in Flammen auf. ER24 / EinsatzReport24

Straße zeitweise voll gesperrt

Der andere Fahrer brach sich bei dem Unfall den Arm. Da die Ampel zum Zeitpunkt des Unfalls in Betrieb war, soll jetzt ein Gutachter klären, wer von beiden Grün hatte. Für die Bergung und Reinigung der Fahrbahn war die Straße bis 7:30 Uhr voll gesperrt, mittlerweile sind beide Spuren wieder freigegeben.