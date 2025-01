per Mail teilen

Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Bundesstraße bei Bad Mergentheim sind vier Menschen verletzt worden. Die Straße war in beiden Richtungen gesperrt.

Auf der B19 bei Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) hat es am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Dabei wurde laut der Polizei eine 71-Jährige schwer verletzt. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz gewesen. Die Bundesstraße war zwischen Stuppach und dem Abzweig nach Markelsheim für rund eineinhalb Stunden in beiden Richtungen gesperrt.

71-Jährige übersah an der B19 ein anderes Auto

Die Frau übersah an einer Kreuzung an der B19 ein anderes Auto, das eigentlich Vorfahrt hatte. Beide Wagen krachten laut der Polizei zusammen. Dadurch wurde sie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Die drei Insassen im anderen Auto wurden leicht verletzt. Durch die Kollision wurde auch noch ein drittes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 70.000 Euro.