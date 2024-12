Auto von Zug erfasst: Unfall am Bahnübergang in Lauda-Königshofen

Am Bahnübergang in Lauda-Königshofen ist ein Auto von einem Zug erfasst worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Pkw von einem anderen auf die Gleise geschoben.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagmorgen in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) ereignet. Am Bahnübergang im Ortsteil Gerlachsheim wurde ein Pkw von einem Zug erfasst. Das Auto stand laut Polizei an der geschlossenen Bahnschranke, als ein anderer Autofahrer auf den Pkw auffuhr. Das Auto wurde durch den Aufprall auf die Gleise geschoben. Ein vorbeifahrender Zug erwischte das Auto dann an der Motorhaube, sagte Polizeisprecher Frank Belz auf SWR-Anfrage.

Am Bahnübergang von Zug erfasst: Eine Person leicht verletzt

Glücklicherweise, so der Polizeisprecher weiter, wurde nach derzeitigem Kenntnisstand bei dem Unfall nur eine Person leicht verletzt. Es soll sich um den Unfallverursacher handeln. In dem Zug waren laut Polizei insgesamt 110 Fahrgäste. Ihnen soll nichts passiert sein. Der Bahnübergang und die Gleise sind bis auf weiteres gesperrt.

Die Bahn hat bereits mehrere Verbindungen, die über Gerlachsheim fahren, gestrichen. Darunter die Regionalbahn nach Würzburg (Bayern) sowie Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis). Wie lange die Sperrung anhält ist noch nicht bekannt. Weitere Infos finden Sie auf der Internetseite der Deutschen Bahn .