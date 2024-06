Am Montagnachmittag ist es auf der Stadtbahn-Strecke zwischen Heilbronn und Weinsberg zu einem tödlichen Unfall gekommen. Weil die Polizei ermittelt, ist die Strecke gesperrt.

Die Stadtbahnstrecke zwischen Heilbronn und Weinsberg ist derzeit gesperrt. Grund dafür sind Ermittlungen der Polizei nach einem tödlichen Unfall. Ein Mann war im Bahntunnel zwischen Heilbronn und Weinsberg (Kreis Heilbronn) am Montagnachmittag von einer Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Warum der Mann in dem reinen Bahntunnel unterwegs war, sei noch unklar, heißt es von der Polizei.

Der 82-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Was den Mann dazu bewegt hat, in den Tunnel zu gehen, ist nach Angaben eines Sprechers Teil der Ermittlungen. Auch die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen.

AVG: Schienenersatzverkehr eingerichtet

Die Linien S4, S41 und S42 zwischen Öhringen Cappel und Heilbronn Pfühlpark sind derzeit unterbrochen. Laut Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.