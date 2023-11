Stadtbahn musste in Leingarten evakuiert werden

In Leingarten ist am Mittwochabend eine Stadtbahn evakuiert worden. Insgesamt 56 Personen hatten sich in der Bahn aufgehalten.

Nichts ging mehr: Zwischen den Haltestellen Leingarten-Mitte und dem Bahnhof in Leingarten (Kreis Heilbronn) war am Mittwochabend eine Stadtbahn liegen geblieben. Der Grund könnte ein technischer Defekt gewesen sein, vermutet die Polizei. Insgesamt hatten sich 56 Personen in der Bahn aufgehalten. Verletzt wurde niemand, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR.

Bahnübergang vorübergehend gesperrt

Die Eppinger Straße war am Bahnübergang von etwa 17 bis 19 Uhr gesperrt. Dadurch staute sich der Verkehr dort an, so die Polizei weiter. Die Bahn wurde anschließend zurück in den Bahnhof verbracht, heißt es.