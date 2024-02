per Mail teilen

Im Heilbronner Industriegebiet ist am Mittwochmittag ein Auto mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Dabei sind zwei Fahrgäste leicht verletzt worden.

Ein Autofahrer ist am Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache in Heilbronn auf die Gleise gefahren und wurde dort seitlich von einer Straßenbahn erfasst. Zwei Fahrgäste sind dabei leicht verletzt worden. Vor Ort ging die Polizei von einem Schaden von rund 70.000 Euro aus. Später korrigierte sie ihn auf etwa 80.000 Euro. Für die Bergungsarbeiten wurde die Austraße in Fahrtrichtung Neckarsulm komplett gesperrt. Die Stadtbahnlinien S41 und S42 wurden umgeleitet.