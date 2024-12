per Mail teilen

Am Hauptbahnhof in Heilbronn ist ein Zug entgleist. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Im Bahnverkehr kam es nur zu kleinen Behinderungen.

Am Heilbronner Hauptbahnhof ist am Dienstagabend ein Zug entgleist. Das meldet die Deutsche Presseagentur (dpa). Kurz nach dem Hauptbahnhof ist demnach ein Triebwagen aus den Gleisen gesprungen. Verletzt wurde niemand.

Kaum Behinderungen durch entgleisten Zug

Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn seien keine Fahrgäste an Bord gewesen, da es sich um eine Rangierfahrt gehandelt habe. Kurz nach 20 Uhr wurde der Unfall gemeldet. Wie es dazu kommen konnte, dass der Zug entgleist, ist noch nicht bekannt. Zu größeren Störungen sei es deshalb allerdings nicht gekommen, heißt es weiter. Lediglich der Regionalexpress von Karlsruhe nach Heilbronn musste aufgrund des Unfalls in Eppingen (Kreis Heilbronn) wenden. Auf der Strecke kamen Ersatzbusse zum Einsatz. Nach einer knappen halben Stunde, so die Sprecherin, seien die Behinderungen schon wieder beseitigt gewesen.